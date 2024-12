Venom: The Last Dance è il film con il minore incasso della trilogia mentre Wicked si avvicina ai 500 milioni

Sebbene Venom: The Last Dance si è comportato molto meglio dei precedenti film di SSU Madame Web e Morbius, ha comunque terminato la sua corsa nelle sale come il film di minor incasso della trilogia di Venom.

Il film di supereroi diretto da Kelly Marcel ha incassato poco meno di 140 milioni di dollari in patria e altri 333 milioni di dollari nei mercati esteri, per un totale globale di circa 472 milioni di dollari. Con un budget dichiarato di circa 120 milioni di dollari, non si tratta di un cattivo risultato per la Sony Pictures, ma non si avvicina agli 850 milioni di dollari che l’originale Venom ha guadagnato nel 2018 e non raggiunge i 500 milioni di dollari di La furia di Carnage.

Powered by

Questo è stato l’ultimo film di Venom della Sony (presumibilmente), ma si dice che lo studio abbia grandi progetti per il cattivo Knull e l’agente Venom. The Last Dance arriva sulle piattaforme digitali questa settimana.

Notizie decisamente migliori per Wicked della Universal, che ora è il quarto maggior incasso nazionale del 2024 dopo Inside Out 2 (652 milioni di dollari), Deadpool & Wolverine (636 milioni di dollari) e Despicable Me 4 (361 milioni di dollari). L’adattamento musicale diretto da Jon M. Chu si trova ora a 455 milioni di dollari in tutto il mondo.

Per quanto riguarda Oceania 2 della Disney, il sequel animato ha incassato 52 milioni di dollari da 4.200 sale nordamericane per un totale globale di 600 milioni di dollari, ed è il sesto film più grande dell’anno dopo due settimane di uscita.

Purtroppo, Il Signore degli Anelli: The War of the Rohirrim della Warner Bros. ha avuto un inizio deludente all’estero, con appena 2 milioni di dollari da 3.410 schermi in 31 territori. Il film uscirà in Nord America e in altri 42 mercati esteri il 13 dicembre.