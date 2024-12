Dune: Prophecy, come ha fatto Theodosia a trasformarsi in Griffin Harkonnen?

Sorella Theodosia si trasforma in Griffin Harkonnen alla fine dell’episodio 4 di Dune: Prophecy , e il contesto dei libri può aiutare a spiegare come. Jade Anouka interpreta Theodosia nel cast di Dune: Prophecy, un promettente giovane membro della Sorellanza con un passato misterioso. Sebbene non ne abbia dimostrato il motivo nei primi episodi della serie prequel della HBO, Valya Harkonnen (Emily Watson) e Tula Harkonnen (Olivia Williams) la vedono come una risorsa speciale per la loro organizzazione, e la capacità di trasformarsi dimostra il perché.

Nel finale dell’episodio 4, Valya ha appena permesso a suo zio, Evgeny Harkonnen, di morire sul pavimento davanti a lei. Reagisce voltandosi verso un ritratto del fratello defunto, Griffin, parlandogli. Pochi istanti dopo, si trova faccia a faccia con lui, ma la serie rivela rapidamente che in realtà è Theodosia, che ha trasformato il suo aspetto per assomigliare a Griffin, lasciando al pubblico una rivelazione enorme e nessuna spiegazione, proprio alla fine dell’episodio. Fortunatamente, ci sono informazioni nei libri di Dune di Frank Herbert che possono aiutarci a capire.

Come ha fatto Theodosia a trasformarsi in Griffin alla fine di Dune: Prophecy, episodio 4

Theodosia potrebbe essere una Face Dancer

Innanzitutto, mentre Dune: Prophecy è ispirato ai romanzi di Dune di Frank Herbert e ai libri di Dune ampliati di Brian Herbert e Kevin J. Anderson, la serie prequel della HBO è comunque una storia originale con elementi originali. Ad esempio, molte delle abilità di Desmond Hart sembrano essere originali della serie TV. Detto questo, i poteri mutaforma di Theodosia potrebbero avere radici nei romanzi, perché ci sono mutaforma nei libri originali di Dune che vale la pena discutere. È possibile che Theodosia sia una “Face Dancer“.

Nei libri originali di Dune, i Face Dancer sono umani geneticamente modificati creati da un’organizzazione chiamata Bene Tleilax. Come le Bene Gesserit, i Bene Tleilax non esistono ancora a questo punto della linea temporale di Dune, almeno non con quel nome. Durante l’era intorno alla Jihad Butleriana, erano conosciuti come Tlulaxa e avevano già una reputazione negativa nell’Imperium per i loro controversi programmi di allevamento. In particolare, i loro progetti genetici non erano avanzati come i Face Dancer a questo punto nel tempo, quindi rendere Theodosia una di loro sarebbe un cambiamento nel canone di Dune.

I poteri di Theodosia potrebbero spiegare perché Valya ha bisogno di lei

Theodosia è una risorsa per la Sorellanza

Oltre a essere una studentessa eccezionale, il fatto che sia una Face Dancer rende Theodosia un’immensa risorsa per Valya Harkonnen in Dune: Prophecy. Come dimostrato dalla tecnologia delle Macchine Pensanti nei sotterranei dell’istituzione della Sorellanza, Valya e Tula non hanno problemi a piegare le regole per estendere il loro potere, specialmente per quanto riguarda questioni di riproduzione genetica. Valya vorrebbe tenere vicina Theodosia, poiché è essenzialmente una delle armi segrete della Sorellanza.