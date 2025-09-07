The Conjuring – Il rito finale supera le previsioni al botteghino con un record per il franchise

The Conjuring – Il rito finale (The Conjuring: Last Rites) è destinato a battere il record della serie. Il film, interpretato da Patrick Wilson e Vera Farmiga nei panni delle versioni romanzate dei demonologi reali Ed e Lorraine Warren, è il nono capitolo della serie Conjuring Universe, che comprende anche gli spin-off Annabelle e The Nun.

L’uscita di The Conjuring – Il rito finale è avvenuta il 5 settembre, rendendolo il primo grande film in uscita a settembre. In precedenza, ha incassato 8,5 milioni di dollari al botteghino nazionale durante le anteprime del giovedì sera, battendo i record per il miglior giorno di apertura della serie e la migliore serata di anteprima per un film horror del 2025 fino ad oggi.

Secondo Deadline, sabato mattina, The Conjuring – Il rito finale dovrebbe incassare circa 75 milioni di dollari nel weekend di apertura di 3 giorni al botteghino nazionale, debuttando al primo posto. Questo segnerà il miglior weekend di apertura dell’intero franchise, battendo il precedente detentore del record, che era The Nun del 2018 (53,8 milioni di dollari), con un margine sostanziale.

Questo weekend di apertura prolunga anche la serie record della Warner Bros. di weekend di apertura con incassi superiori ai 40 milioni di dollari. Sebbene la loro serie di sei successi consecutivi (A Minecraft Movie, Sinners, Final Destination Bloodlines, F1 The Movie, Superman e Weapons) fosse già senza precedenti per una singola casa di produzione, The Conjuring porta ora il numero a sette.

Cosa significa questo per The Conjuring – Il rito finale

Sebbene Il rito finale dovrebbe superare di gran lunga gli incassi del weekend di apertura dei precedenti film di Conjuring (il precedente detentore del record prima di The Nun era il film originale del 2013, che ha debuttato con 41,8 milioni di dollari), resta ancora da vedere se potrà diventare il film di maggior incasso della serie entro la fine della sua programmazione.

I film horror tendono ad avere un successo immediato, con cali sostanziali del 50% o più nel secondo weekend, quindi sarà probabilmente il secondo weekend a determinare il successo o il fallimento di The Conjuring – Il rito finale piuttosto che il weekend di apertura.

Ciò è confermato dal fatto che, mentre The Nun è il film di maggior incasso della serie con 366 milioni di dollari incassati in tutto il mondo, The Conjuring è solo il terzo con 316,1 milioni di dollari. Sebbene The Conjuring 2 del 2016 abbia avuto un weekend di apertura inferiore (40,4 milioni di dollari), alla fine è salito al secondo posto con un incasso mondiale di 321,4 milioni di dollari.

Un altro fattore che potrebbe potenzialmente limitare il rendimento del nuovo capitolo è il fatto che The Conjuring – Il rito finale ha ottenuto un punteggio Rotten del 55%, il più basso dei quattro film di punta della serie Conjuring. Anche il suo B CinemaScore è il più basso dei film di punta, quindi potrebbe non generare lo stesso livello di passaparola.