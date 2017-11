Animali Fantastici: i Crimini di Grindelwald, perché Jude Law è perfetto per Silente

La prima foto di Animali Fantastici: i Crimini di Grindelwald ci ha dato la possibilità di dare uno sguardo a tutti i protagonisti del film, e soprattutto a Jude Law, nei panni del giovane Albus Silente, che si contrapporrà al Gellert di Johnny Depp, già visto nel finale di Animali Fantastici e Dove Trovarli.

Jude Law è il terzo attore a interpretare l’amato stregone, dopo Richard Harris (nei primi due Harry Potter) e Michael Gambon (per tutto il resto della saga).

Ma, parlando del nuovo Silente, David Heyman, produttore esecutivo della nuova saga, ha spiegato che Jude Law è perfetto per questo personaggio, che sarà leggermente diverso dal mago che abbiamo visto dirigere Hogwarts in qualità di Preside.

“Una delle ragioni che ci hanno spinti a scegliere Jude è che in lui abbiamo trovato molte delle qualità del Silente dei film. Ha autorità, la scintilla negli occhi, e qualcosa di ellittico.” ha dichiarato Heyman a Entertainment Weekly.

“Quindi avevamo queste cose, ma abbiamo anche un’energia più giovane e allegra. Lui porta scintillio, malizia, autorità e potere, ma allo stesso tempo un’energia più giovane al film. Capisci per quale motivo era l’insegnante preferito di molti e anche perché è considerato uno stregone straordinario.”

Anche se la sinossi ufficiale non dà molti dettagli, ci aspettiamo che Jude Law reciti un ruolo alquanto importante insieme a Eddie Redmayne che invece tornerà a essere Newt Scamander.

Animali Fantastici: i Crimini di Grindelwald – first look

In uscita il 15 novembre 2018, il film presenta un cast capitanato da Eddie Redmayne, Katherine Waterston, Dan Fogler, Alison Sudol, Ezra Miller, con Jude Law e Johnny Depp.

Alla fine del primo film, il potente mago oscuro Gellert Grindelwald era stato catturato dal MACUSA (il Magico Congresso degli Stati Uniti d’America), con l’aiuto di Newt Scamander. Ma, come aveva minacciato di fare, Grindelwald riesce a fuggire e inizia ad adunare i suoi sostenitori, la maggior parte dei quali ignorano il suo vero obiettivo: far salire i maghi purosangue a capo di tutti gli esseri non magici.

Per sventare i piani di Grindelwald, Albus Silente recluta il suo ex studente Newt Scamander, che acconsente ad aiutarlo, ignaro dei pericoli che lo aspettano. Si creano divisioni, mentre l’amore e la lealtà vengono messi alla prova, anche tra gli amici più sinceri e in famiglia, in un magico mondo sempre più frammentato.

Animali Fantastici: i Crimini di Grindelwald è diretto da David Yates, tratto da una sceneggiatura di J.K. Rowling, e prodotto da David Heyman, J.K. Rowling, Steve Kloves e Lionel Wigram.

