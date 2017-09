Justice League: Zack Snyder non parteciperà alla promozione

Le vicende private di Zack Snyder lo hanno spinto ad allontanarsi dalla produzione di Justice League quando le riprese del film erano già inoltrate.

Al suo posto è subentrato Joss Whedon, che aveva già fatto la fortuna di The Avengers e che è stato scelto da Snyder di concerto con la produzione.

Tuttavia Snyder rimarrà nei credits del film, insieme a Whedon, anche se non parteciperà alla campagna promozionale del film che partirà a breve.

Parlando con SuperBroMovies , il pubblicista del regista di 300 ha confermato che Snyder non prenderà parte al tour promozionale del film, confermando la sua decisione di voler rimanere estraneo per un po’ ai riflettori.

Justice League sarà diretto da Joss Whedon, che ha sostituito alla fine della produzione Zack Snyder, ed è previsto per il 10 novembre 2017. Nel film vedremo protagonista Henry Cavill come Superman, Ben Affleck come Batman, Gal Gadot come Wonder Woman, Ezra Miller come Flash, Jason Momoa come Aquaman, e Ray Fisher come Cyborg. Nel cast confermati anche: Amber Heard, Amy Adams, Jesse Eisenberg, Willem Dafoe, J.K. Simmons e Jeremy Irons. I produttori esecutivi del film sono Wesley Coller, Goeff Johns e Ben Affleck stesso.