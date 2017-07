Thor Ragnarok: ecco il Wired Trailer, anche in italiano

Ecco il Wired Trailer di Thor Ragnarok, con Chris Hemsworth e diretto da Taika Waititi, realizzato da Aldo Jones, anche nella versione italiana.

Thor Ragnarok è diretto da Taika Waititi, nel film tornano Chris Hemsworth nei panni di Thor e Tom Hiddleston in quelli di Loki. A loro si uniscono Cate Blanchett, Idris Elba, Jeff Goldblum, Tessa Thompson e Karl Urban, con Mark Ruffalo e Anthony Hopkins.

Thor Ragnarok sarà diretto da Taika Waititi. Nel cast del film Chris Hemsworth sarà ancora Thor; Tom Hiddleston il fratello adottivo di Thor, Loki; Il vincitore del Golden Globe e Screen Actors Guild Award Idris Elba sarà la sentinella di Asgard, Heimdall; il premio Oscar Sir Anthony Hopkins interpreterà nuovamente Odino, signore di Asgard.

Nelle new entry invece si annoverano il premio Oscar Cate Blanchett ( Blue Jasmine , Cenerentola ) nei panni del misterioso e potente nuovo cattivo Hela, Jeff Goldblum ( Jurassic Park , Independence Day: Resurgence ), che sarà l’eccentrico Grandmaster, Tessa Thompson ( Creed , Selma ) interpreterà Valkyria, mentre Karl Urban ( Star Trek , il Signore degli Anelli: il ritorno del re ) aggiungerà la sua forza nella mischia come Skurge. Marvel ha anche confermato che Mark Ruffalo riprenderà il suo ruolo di Bruce Banner / Hulk nel sequel. La data d’uscita è prevista per il 3 novembre 2017.

SINOSSI: Il mondo di Thor sta per svanire in Thor: Ragnarok della Marvel. Il suo ambiguo fratello, Loki, ha preso il controllo di Asgard e la potente Hela ha deciso di occuparne il trono imprigionando Thor dall’altra parte dell’universo. Per fuggire alla prigionia e salvare il suo mondo dalla distruzione imminente, Thor deve prima vincere una gara aliena potenzialmente fatale battendo il suo ex alleato e collega Vendicatore…l’Incredibile Hulk!