Thor Ragnarok sarà una ricerca della Gemma dell’Anima?

La domanda che più angoscia i fan del MCU in questo momento potrebbe trovare risposta in Thor Ragnarok. A dirlo è un accurato report di ScreenGeek che rivela dei dettagli, non ufficiali, su quello che sarà il film di Taika Waititi con protagonista Chris Hemsworth.

Dove si trova la Gemma dell’Anima?

L’ultima gemma dell’infinito non ancora svelata nel MCU potrebbe essere infatti al centro dell’impresa che Thor dovrà compiere nel film. Ma andiamo con ordine e vediamo cosa spiega questo interessante report del sito.

SPOILER su Thor Ragnarok

Prima di tutto ScreenGeek parla del tono del film, che sarà molto simile a quello di Captain America The Winter Soldier, ovvero molto serio con pochi momenti di leggerezza. Già questa affermazione va contro quanto dichiarato fino a questo moemnto dal regista Waititi. Inoltre il report riferisce che Surtur e Fenris Wolf saranno nel film e che Loki avrà un ruolo fondamentale nella storia di Hulk che finisce a fare il gladiatore, sotto lo sguardo attento del Granmaestro di Jeff Goldblum.

ScreenGeek prosegue rivelando che Thor, Hulk e Valchiria andranno insieme a caccia della Gemma dell’Anima per cercare di far fronte al diabolico piano di Loki e Hela, dopo che quest’ultima ha aiutato il Dio degli Inganni a usurpare il trono di Asgard. Loki lavorerebbe quindi con Hela dall’inizio del film, prima che lei stessa lo tradisca, e che quindi lui passi dalla parte del fratello nel tentativo di impedirne il piano di distruggere i Nove Regni con il Ragnarok.

Il report parla anche di Skurge, interpretato da Karl Urban, che sarà dall’inizio alleato e quasi campione di Hela, ma che la abbandonerà dopo averne scoperto i piani. Per quanto riguarda i Tre Guerrieri, Siff e Heimdall, dovrebbero morire tutti, così come dalla visione di Thor in Avengers Age of Ultron. Il report conferma anche il cameo di Benedict Cumberbatch nei panni di Doctor Strange e che Anthony Hopkins nei panni di Odino interpreterà armai un vagabondo sulla Terra, fin da quando Loki ha usurpato il suo trono alla fine di Thor The Dark World.

In conclusione, parlando del personaggio di Loki, ScreenGeek riferisce che il personaggio di Tom Hiddleston aiuterà a un certo punto Thor, Hulk e Valchiria, ma che alla fine del film tornerà a tradire per consegnare la Gemma dell’Anima a Thanos insieme alla posizione delle altre gemme, in cambio della protezione quando Thanos scaglierà il suo attacco contro l’universo.

CORRELATI:

Thor Ragnarok sarà diretto da Taika Waititi. Nel cast del film Chris Hemsworth sarà ancora Thor; Tom Hiddleston il fratello adottivo di Thor, Loki; Il vincitore del Golden Globe e Screen Actors Guild Award Idris Elba sarà la sentinella di Asgard, Heimdall; il premio Oscar Sir Anthony Hopkins interpreterà nuovamente Odino, signore di Asgard.

Nelle new entry invece si annoverano il premio Oscar Cate Blanchett (Blue Jasmine, Cenerentola) nei panni del misterioso e potente nuovo cattivo Hela, Jeff Goldblum (Jurassic Park, Independence Day: Resurgence), che sarà l’eccentrico Grandmaster, Tessa Thompson (Creed, Selma) interpreterà Valkyria, mentre Karl Urban (Star Trek, il Signore degli Anelli: il ritorno del re) aggiungerà la sua forza nella mischia come Skurge. Marvel ha anche confermato che Mark Ruffalo riprenderà il suo ruolo di Bruce Banner / Hulk nel sequel. La data d’uscita è prevista per il 3 novembre 2017.

Fonte: ScreenGeek