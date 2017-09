Thor Ragnarok: Taika Waititi sull’indipendenza del suo film da Thor 1 e 2

Il sito Screen Rant ha partecipato a una visita al set di Thor Ragnarok, durante la quale ha avuto accesso al cast e la crew del film, in particolare al regista, Taika Waititi, che ha parlato della natura indipendente del suo film, rispetto ai primi due Thor.

Ecco cosa ha spiegato Waititi: “Credo che la più grande sfida, per me, sia stata quella di lavorare in maniera indipendente dai primi due film. I due film ci sono, ed è bello guardarli, penso che siano buoni film. Ma non mi interessa se le persone cominciano a guardare la serie da questo film. Nella mia visione, questo è il mio Thor 1.

Ho visto gli altri film, e li rispetto moltissimo. Ma non posso passare troppo tempo a pensare che questo sia un threequel, perché sarei troppo limitato a rispettare quello che è venuto prima, rispettando quello che verrà dopo. Per me è stato un progetto standalone. Perché potrebbe essere per me l’unica volta. E voglio fare la mia versione di un film Marvel al meglio delle mie possibilità.”

Thor Ragnarok – il trailer italiano

Thor Ragnarok è diretto da Taika Waititi. Nel cast del film Chris Hemsworth sarà ancora Thor; Tom Hiddleston il fratello adottivo di Thor, Loki; Il vincitore del Golden Globe e Screen Actors Guild Award Idris Elba sarà la sentinella di Asgard, Heimdall; il premio Oscar Sir Anthony Hopkins interpreterà nuovamente Odino, signore di Asgard.

Nelle new entry invece si annoverano il premio Oscar Cate Blanchett (Blue Jasmine, Cenerentola) nei panni del misterioso e potente nuovo cattivo Hela, Jeff Goldblum (Jurassic Park, Independence Day: Resurgence), che sarà l’eccentrico Grandmaster, Tessa Thompson (Creed, Selma) interpreterà Valkyria, mentre Karl Urban (Star Trek, il Signore degli Anelli: il ritorno del re) aggiungerà la sua forza nella mischia come Skurge. Marvel ha anche confermato che Mark Ruffalo riprenderà il suo ruolo di Bruce Banner / Hulk nel sequel. La data d’uscita è prevista per il 3 novembre 2017.

La trama di Thor Ragnarok – “In Marvel Studios’ Thor Ragnarok, Thor è imprigionato dall’altro lato dell’universo senza il suo formidabile martello e si trova in una corsa contro il tempo per tornare a Asgard per fermare il Ragnarok, la distruzione della sua casa e la fine della civiltà asgardiana, dalle mani di una nuova e potente minaccia, la spietata Hela. Ma prima deve sopravvivere a una mortale lotta tra gladiatori che lo metterà contro uno dei suoi amici Avengers, l’incredibile Hulk.

