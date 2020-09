Il regista James Cameron ha dichiarato che le riprese di Avatar 3 sono quasi completate. È passato più di un decennio da quando il primo film di grande successo è stato presentato in anteprima nelle sale, diventando il film con il maggior incasso di tutti i tempi fino a quando Avengers: Endgame lo ha superato l’anno scorso.

I fan hanno atteso con ansia l’arrivo di Avatar 2 da allora, ma Cameron è stato impegnato ad affrontare non solo uno, ma quattro sequel del campione d’incassi allo stesso tempo. La produzione dei film ha subito diversi rinvii e rallentamenti, non ultimo quello causato dalla pandemia di coronavirus, ma Cameron ha avuto la possibilità di riprendere le riprese a giugno.

Il primo film della serie di fantascienza segue il veterano disabile Jake Skully (Sam Worthington), che viene inviato in missione a Pandora, dove incontra i Na’vi, i nativi altamente evoluti del pianeta. Mentre i dettagli che circondano Avatar 2 sono stati principalmente tenuti nascosti, nuove immagini del film rivelano un mondo sottomarino su Pandora, con report che affermano che gran parte del film si svolgerà sott’acqua. Nessuna informazione su Avatar 3 è stata diffusa, a parte il fatto che la sua data di uscita è stata posticipata al 2024. Tuttavia, Cameron ha fornito un piccolo aggiornamento sui progressi del film.

Durante un’intervista con Arnold Schwarzenegger per promuovere il Vertice mondiale austriaco del 2020, Cameron conferma che le riprese di Avatar 3 sono quasi completate. Cameron ha spiegato che poiché circa quattro mesi e mezzo di produzione sono andati persi a causa del coronavirus, Avatar 2 è stato rinviato a dicembre 2022, ma che Avatar 3 si concluderà proprio a ruota. “Il giorno in cui consegneremo Avatar 2, inizieremo a lavorare per finire Avatar 3 – ha detto Cameron – Quindi in questo momento, sono impegnato nelle riprese in Nuova Zelanda. Stiamo girando il resto del live-action. Abbiamo da girare circa il dieci percento. Abbiamo completato al 100% le riprese di Avatar 2 e siamo quasi al novantacinque per cento per Avatar 3.”

Avatar 2 debutterà il 16 dicembre 2022, seguito dal terzo capitolo il 20 dicembre 2024, il quarto il 18 dicembre 2026 e il quinto il 22 dicembre 2028.

Il cast della serie di film è formato da Kate Winslet, Edie Falco, Michelle Yeoh, Vin Diesel, insieme ad un gruppo di attori che interpretano le nuove generazioni di Na’vi. Nei film torneranno anche i protagonisti del primo film, ossia Sam Worthington, Zoe Saldana, Stephen Lang, Sigourney Weaver, Joel David Moore, Dileep Rao e Matt Gerald.