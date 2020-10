L’attrice Scarlett Johansson che presto vedremo protagonista in Black Widow ha firmato per diventare la protagonista di The Bride, il nuovo film che sarà diretto dal regista Sebastián Lelio, che ha diretto tra gli altri i successi di Gloria, Disobedience e il recente Gloria Bell.

The Bride, che da quanto apprendiamo sarà molto influenzato per toni e atmosfere a La moglie di Frankenstein (Bride of Frankenstein) il cult horror gotico del 1935 diretto da James Whale, sarà scritto da Lauren Schuker Blum e Rebecca Angelo, che stanno attualmente lavorando al remake di The Wolfman di Blumhouse con Ryan Gosling. La trama seguirà “una donna creata per essere una moglie ideale – la singolare ossessione di un brillante imprenditore. Quando rifiuta il suo creatore, è costretta a fuggire dalla sua esistenza confinata, affrontando un mondo che la vede come un mostro. È in questa corsa che trova la sua vera identità, il suo potere sorprendente e la forza di rifarsi come una sua creazione”.

Da quello che sembra il film sarà una nuova rilettura del cult come già accaduto a L’uomo Invisibile, l’apprezzatissimo film scritto e diretto da Leigh Whannel con Elisabeth Moss. Scarlett Johansson sarà anche produttrice del film insieme al suo partner Jonathan Lia attraverso il loro società These Pictures. “È atteso da tempo una nuova rilettura ed è tempo che Bride (La Sposa) esca dall’ombra della sua controparte maschile e stare da solo” ha commentato l’attrice Scarlett Johansson – “Lavorando al fianco di Rebecca Angelo e Lauren Schuker Blum, Sebastian ed io siamo estremamente entusiasti di emancipare questo classico anti-eroina e rianima la sua storia per riflettere il cambiamento che vediamo oggi.”

The Bride è l’ultimo team-up per il gigante della tecnologia e lo studio indipendente. Apple e A24 hanno pubblicato il doc Boys State e sono i produttori dietro a On the Rocks di Sofia Coppola con Bill Murray e Rashida Jones, così come l’adattamento del romanzo di YA The Sky is Everywhere .