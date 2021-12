Arriva da Deadline la notizia che Il Pinguino di Colin Farrell che apparirà in The Batman, l’atteso film sul pipistrello firmato da Matt Reeves che debutterà il il 4 marzo 2022 diventerà il protagonista di una serie spin-off per HBO MAX. Colin Farrell sarà protagonista e produttore esecutivo della nuova serie HBO Max che sarà incentrata sull’ascesa al potere di Penguin nel mondo criminale di Gotham. Lauren LeFranc è accreditata come la scrittrice della serie tv. Il regista Matt Reeves e il produttore di The Batman, Dylan Clark saranno coinvolti nelle vesti di produttori esecutivi della serie Penguin rispettivamente con le loro società 6th & Idaho e Dylan Clark Productions. Lo show sarà prodotto da Warner Bros Television. HBO Max non ha fornito alcun commento a riguardo.

The Penguin sarebbe il secondo spin-off HBO Max dell’imminente The Batman di Reeves. Il primo, ambientato al dipartimento di polizia di Gotham, vedrà Joe Barton coinvolgo come showrunner. La sinossi ufficiale di The Batman rilasciata dalla Warner Bros rivela che il film mostrerà il disilluso e arrabbiato Batman di Pattinson che indaga su un inquietante mistero che ha terrorizzato Gotham. Questa sinossi sottolinea anche il comportamento violento di Batman e la presa di coscienza che non è migliore dei criminali che sta fermando. Il riassunto piuttosto dettagliato ha continuato a descrivere una serie di indizi che condurranno Batman attraverso il mondo sotterraneo di Gotham, dove affronterà la Catwoman di Selina Kyle e una galleria di ladri che si rifugiano nel ventre criminale della città. Questo indica un film che potenzialmente corre il rischio di essere molto sovraffollato.

Il film

Il cast di The Batman è formato da molti volti noti: insieme a Robert Pattinson nei panni di Bruce Wayne, ci saranno anche Colin Farrell (Oswald Chesterfield/Pinguino), Zoe Kravitz (Catwoman), Jeffrey Wright (Jim Gordon), Paul Dano (Enigmista) e Andy Serkis (Alfred). Infine, John Turturro sarà il boss Carmine Falcone. Nel cast anche Peter Sarsgaard che sarà Gil Colson, il Procuratore Distrettuale di Gotham.

“The Batman esplorerà un caso di detective“, scrivono le fonti. “Quando alcune persone iniziano a morire in modi strani, Batman dovrà scendere nelle profondità di Gotham per trovare indizi e risolvere il mistero di una cospirazione connessa alla storia e ai criminali di Gotham City. Nel film, tutta la Batman Rogues Gallery sarà disponibile e attiva, molto simile a quella originale fumetti e dei film animati. Il film presenterà più villain, poiché sono tutti sospettati“.