All’inizio di quest’anno, la Warner Bros. Discovery ha deciso di eliminare Batgirl nonostante il film fosse molto vicino al completamento. Piuttosto che attenersi ai piani per pubblicare l’adattamento DC Comics su HBO Max o addirittura consentirgli di essere proiettato nei cinema, lo studio ha scelto di liquidarlo per limitare le eventuali perdite. È stata una decisione che ha sconvolto Hollywood, lasciando i registi incerti sul fatto che potessero ancora fidarsi della Warner Bros. Il CEO dello studio, David Zaslav, ha staccato la spina ai piani della Justice League Dark di JJ Abrams (tra cui Constantine e Madame X) e Wonder Twins, e si è ipotizzato che Blue Beetle sarebbe potuto essere il prossimo titolo a farne le spese.

Ebbene in una recente intervista con NPR, il regista di Blue Beetle Angel Manuel Soto ha spiegato come ha reagito alla notizia di Batgirl . “Non ho intenzione di mentire. All’inizio c’era preoccupazione, rabbia, paura” , ammette. “Mi hanno detto di non preoccuparmi, il film ha il loro pieno sostegno”. Solo il tempo dirà se il film è veramente sicuro, ma il regista ha condiviso alcuni dettagli in più su ciò che i fan possono aspettarsi dall’uscita del 2023. “È una specie di fusione di Lanterna Verde e Iron Man”, anticipa Soto. “Ha uno scarabeo dallo spazio che è attaccato al suo corpo chiamato Khaji da.”

Gareth Dunnet Alcocer, che ha scritto la sceneggiatura, ha anche spiegato come Blue Beetle affronterà la dinamica di Jaime Reyes con la sua famiglia. “Cosa farebbe mia madre se una tecnologia aliena si infiltrasse nella mia spina dorsale? Non penserebbe che sia bello. E per la famiglia Reyes, è terribile. ‘Otterremo attenzione dalle istituzioni americane, dal governo, dai militari , dalla polizia.'” Il piano originale prevedeva che il film uscisse direttamente anche su HBO Max, anche se in seguito è stato aggiornato come un prodotto per il grande schermo. Questo è un segnale promettente e speriamo che questo significhi che manterrà al sicuro il potenziale successone in un anno che sembra destinato a essere uno dei più impegnativi per il DCEU.

Nel cast di Blue Beetle ci sono Xolo Maridueña che interpreta il protagonista, insieme a Harvey Guillén, Bruna Marquezine, Sharon Stone, Raoul Max Trujillo, Susan Sarandon e Belissa Escobedo. Marquezine interpreterà Penny, la protagonista femminile e l’interesse amoroso di Jaime, mentre Escobedo interpreterà la sorella minore di Jaime, Milagros. Stone è Victoria Kord mentre Trujillo interpreterà il villain. L’uscita del film è prevista per il 18 agosto 2023.

Cosa sappiamo su Blue Beetle?

Blue Beetle è un personaggio immaginario dei fumetti; venne pubblicato negli Stati Uniti d’America da diverse case editrici a partire dal 1940; è un supereroe che ha avuto nel tempo diversi alter ego. Kord “è saltato” nell’universo DC Comics durante Cisis on Infinite Earths insieme a un certo numero di altri personaggi di Charlton Comics. Il secondo Blue Beetle in seguito ha recitato nel suo fumetto di 24 numeri. Kord non ha mai avuto superpoteri, ma ha usato la scienza per creare vari dispositivi che lo aiutassero a combattere il crimine. È diventato un membro della Justice League of America ed è stato successivamente ucciso durante il crossover Infinite Crisis della DC Comics .