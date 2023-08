- Pubblicità -

Barbie è rimasto saldamente al primo posto del box office per quattro settimane negli Stati Uniti, ma alla fine è stata spodestato da Blue Beetle (qui la recensione), il nuovo film DC dedicato al primo supereroe latinoamericano. Tuttavia, il film DC non ha battuto di molto il lungometraggio di Greta Gerwig. Come riportato da Comicbook.com, il film diretto da Angel Manuel Soto ha infatti debuttato con risultati al di sotto delle aspettative, nonostante le recensioni positive di critica e pubblico. Nel suo primo fine settimana, Blue Beetle ha incassato appena 25 milioni di dollari, quando inizialmente si prevedeva ne avrebbe guadagnati 30.



Questo segna l’apertura più bassa per un film DC al box office da quando Wonder Woman 1984 è stato rilasciato nel 2020, in un momento però giustificato dalle note difficoltà. Il film con protagonista Gal Gadot aveva infatti guadagnato solo 16,7 milioni al botteghino durante il suo weekend di apertura a causa della pandemia. La precedente uscita DC al cinema, The Flash, ha invece incassato 55,1 milioni di dollari al botteghino nel weekend di apertura di giugno. Tuttavia, il film ha poi avuto un enorme calo nel suo secondo fine settimana ed è ora considerato uno dei più grandi flop di film a fumetti di tutti i tempi.

Blue Beetle potrebbe non aver avuto un buon inizio, ma le sue recensioni positive potrebbero probabilmente aiutarlo a superare The Flash negli incassi complessivi. Il film, come noto, vede Xolo Maridueña nel ruolo del protagonista e il suo alter ego, Jaime Reyes, il quale mentre cerca di trovare il suo scopo nel mondo, si ritrova inaspettatamente in possesso di un’antica reliquia della biotecnologia aliena: lo Scarabeo. Quando lo Scarabeo sceglie improvvisamente Jaime come suo ospite simbiotico, gli viene conferita un’incredibile armatura dotata di poteri straordinari e imprevedibili, cambiando per sempre il suo destino.

Cosa sappiamo su Blue Beetle?

Blue Beetle è un personaggio immaginario dei fumetti; venne pubblicato negli Stati Uniti d’America da diverse case editrici a partire dal 1940. Tale supereroe ha avuto nel tempo diversi alter ego. Kord “è saltato” nell’universo DC Comics durante Cisis on Infinite Earths insieme a un certo numero di altri personaggi di Charlton Comics. Il secondo Blue Beetle in seguito ha recitato nel suo fumetto di 24 numeri. Kord non ha mai avuto superpoteri, ma ha usato la scienza per creare vari dispositivi che lo aiutassero a combattere il crimine.

È diventato un membro della Justice League of America ed è stato successivamente ucciso durante il crossover Infinite Crisis della DC Comics. Soto (“Charm City Kings”, “The Farm”) dirige da una sceneggiatura di Gareth Dunnet-Alcocer (“Miss Bala”), basata sui personaggi DC. Al fianco di Xolo Maridueña (“Cobra Kai”) troviamo Adriana Barraza (“Rambo: Last Blood”, “Thor”) nel ruolo della nonna di Jaime, Nana, Damían Alcázar (“Narcos”, “Narcos: Mexico”) in quello di suo padre, Elpidia Carrillo (“Mayans M.C.”, la saga di “Predator”) nel ruolo della madre, Bruna Marquezine (“Maldivas”, “God Save the King”) in quello di Jenny Kord, Raoul Max Trujillo (i film di “Sicario”,“Mayans M.C.”) come Carapax.

Il Premio Oscar Susan Sarandon (“Monarch”, “Dead Man Walking”) come Victoria Kord e George Lopez (le saghe di “Rio” e “I Puffi”) nel ruolo di suo zio Rudy. Nel cast anche Belissa Escobedo (“American Horror Stories”, “Hocus Pocus 2”) nel ruolo della sorella di Jaime, Milagro, e Harvey Guillén (“What We Do in the Shadows”) che interpreta il Dott. Sanchez. Blue Beetle è disponibile nelle sale italiane a partire dal 17 agosto 2023 distribuito da Warner Bros. Pictures.