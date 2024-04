Jack O’Connell sarà il villain del film di Ryan Coogler con Michael B. Jordan

Jack O’Connell (Ferrari) è in trattative per recitare al fianco di Michael B. Jordan nel film ancora senza titolo di Ryan Coogler per la Warner Bros, secondo quanto riferito da Deadline. Anche se la trama del film è ancora avvolta nel mistero, è stato riferito che si tratta di un film di genere con vampiri in cui O’Connell interpreterà il cattivo, che a questo punto è lecito presumere essere di natura vampiresca.

Una volta che il progetto è approdato ufficialmente alla WB, il ruolo dell’antagonista opposto a quello di Jordan è diventato uno dei più ambiti dalle giovani star e alla fine Jack O’Connell ha ottenuto la parte. Il film riunirà Jordan e Coogler dopo la loro collaborazione per i franchise di Creed e Black Panther, dopo aver lavorato insieme per la prima volta all’acclamato film del Prossima fermata: Fruitvale Station.

È anche il secondo progetto dei due collaboratori che i co-presidenti e amministratori delegati del Warner Bros Film Group Mike De Luca e Pam Abdy hanno sostenuto, dopo aver dato il via libera al successo al botteghino di Creed III durante il loro periodo alla MGM. Coogler scrive e produce insieme a Zinzi Coogler e Sev Ohanian. I produttori esecutivi sono il compositore premio Oscar Ludwig Göransson, Rebecca Cho e Will Greenfield. Le riprese del film inizieranno questo mese, per una data di uscita nelle sale fissata al 7 marzo 2025.

In quali film ha recitato Jack O’Connell?

Il prossimo film di O’Connell è l’attesissimo biopic su Amy Winehouse, Back To Black, dove interpreterà il marito della cantante, Blake Fielder-Civil. Recentemente ha invece recitato accanto ad Adam Driver nel ruolo del pilota di auto da corsa Peter Collins nel film di Michael Mann Ferrari. Precedentemente O’Connell è stato visto in Lady Chatterley’s Lover, Seberg – Nel mirino con Kristen Stewart, Unbroken di Angelina Jolie e Il ribelle -Starred Up, tra gli altri titoli. Tra i titoli televisivi più importanti figurano Godless, Rogue Heroes e The North Water.