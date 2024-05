ATLAS con Jennifer Lopez su Netflix raggiunge il 10% di gradimento su Rotten Tomatoes

Atlas (la nostra recensione) è ora in streaming su Netflix e l’embargo sulle recensioni è stato revocato ieri sera tardi, poco prima che il film arrivasse in streaming. Anche se non è sempre così, di solito questo non è un grande indicatore di qualità, e di certo le recensioni sono state piuttosto negative finora.

Il film d’azione fantascientifico Atlas diretto da Brad Peyton ha come protagonista Jennifer Lopez (Hustlers, Cell) nel ruolo di Atlas Shepard, “una donna che combatte per l’umanità in un futuro in cui un’IA soldato ha stabilito che l’unico modo per porre fine alla guerra è porre fine all’umanità”. Per superare questa IA ribelle, Atlas deve lavorare con l’unica cosa che teme di più: un’altra IA”.

La trama incentrata sull’IA è appropriata, perché Atlas sembra essere stato generato da ChatGPT. Non abbiamo recensito il film nella sua interezza, ma si tratta fondamentalmente di un’accozzaglia di tropi e idee ben collaudati che sono stati eseguiti molto meglio in altri film, ulteriormente delusi da una sceneggiatura banale, da dialoghi atroci e da una performance principale poco convincente.

Alcuni sono intervenuti in difesa di Atlas, ma i verdetti positivi scarseggiano su Rotten Tomatoes, dove il film si trova attualmente a un misero 10% con 31 recensioni contate.

La sinossi ufficiale recita: “Atlas Shepherd (Jennifer Lopez), una brillante ma misantropa analista di dati con una profonda sfiducia nell’intelligenza artificiale, si unisce a una missione per catturare un robot rinnegato con cui condivide un misterioso passato. Ma quando i piani vanno a rotoli, la sua unica speranza di salvare il futuro dell’umanità dall’A.I. è fidarsi di lui”.

Atlas è interpretato anche da Simu Liu, Sterling K. Brown, Gregory James Cohan, Abraham Popoola, Lana Parrilla e Mark Strong.