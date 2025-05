Carrie: Matthew Lillard in trattative per unirsi alla serie di Mike Flanagan

La serie televisiva Carrie di Mike Flanagan riceve un nuovo aggiornamento, che rivela che un’icona dell’horror è in trattativa per unirsi al cast. Basata sull’omonimo romanzo di Stephen King, l’imminente serie horror di Flanagan è stata annunciata per la prima volta l’anno scorso, e in seguito è stato rivelato che Summer H. Howell interpreterà il personaggio principale. Come i precedenti adattamenti, tra cui il film del 1976 del regista Brian De Palma e il film del 2013 con Chloë Grace Moretz, la serie racconterà la storia di una studentessa liceale vittima di bullismo di nome Carrie White che scopre di avere poteri telecinetici.

Secondo quanto ora riportato da Deadline, Matthew Lillard sarebbe in trattative per unirsi alla serie televisiva in un ruolo sconosciuto. Lillard è noto a molti per il ruolo di Stu Macher nel film originale Scream (1996), ma è anche apparso nel recente adattamento di Five Nights at Freddy’s (2023) della Blumhouse. Se l’attore verrà ufficialmente scritturato, si unirà così a Howell e Siena Agudong, con quest’ultima interpreterà Sue Snell, la nemesi scolastica di Carrie. Si tratterebbe di una nuova incursione nell’horror per Lillard, che tornerà a vestire i panni di Stu Macher nel prossimo Scream 7 e che tornerà anche per Five Nights at Freddy’s 2.

Recentemente Lillard ha anche collaborato proprio con Flanagan a un altro adattamento di King, The Life of Chuck. Anche se in questa fase iniziale non è chiaro chi Lillard interpreterà nella serie televisiva Carrie, un potenziale personaggio che potrebbe interpretare è Mr. Morton, il vicepreside della Ewen High School. Poiché la serie televisiva di Flanagan è però stata descritta come una rivisitazione, è anche possibile che Lillard interpreti una versione di genere diverso di un altro personaggio esistente. Non resta dunque che attendere maggiori informazioni a riguardo.

Mike Flanagan adatterà Carrie di Stephen King

Basata sull’omonimo romanzo d’esordio di Stephen King, la serie è descritta come una “rivisitazione audace e tempestiva della storia della liceale disadattata Carrie White (Howell), che ha trascorso la sua vita in isolamento con la madre dominatrice. Dopo l’improvvisa e prematura morte del padre, Carrie si trova a dover affrontare il paesaggio alieno del liceo pubblico, uno scandalo di bullismo che sconvolge la sua comunità e l’emergere di misteriosi poteri telecinetici“.

Negli ultimi anni Flanagan è diventato una delle voci più influenti nel genere horror degli ultimi anni. Ha ricevuto notevoli elogi per i suoi programmi TV “The Haunting of Hill House“, “Midnight Mass” e “The Fall of the House of Usher” su Netflix, così come per film come “Doctor Sleep” e “Gerald’s Game“, un altro adattamento del romanzo di King. Più di recente, Flanagan ha adattato il racconto del 2020 di King “The Life of Chuck” in un film con Tom Hiddleston.

Carrie è stato il primo romanzo di King ed è stato originariamente pubblicato nel 1974. Il libro è diventato un best seller ed è stato successivamente adattato in un film nel 1976 con Sissy Spacek nel ruolo del titolo. Diretto da Brian DePalma, il film ha incassato oltre 30 milioni di dollari con un budget dichiarato inferiore ai 2 milioni di dollari. È ampiamente citato come uno dei migliori film horror di tutti i tempi. Nel 1999 è uscito un sequel intitolato “The Rage: Carrie 2“, senza nessuno del cast originale, seguito da un remake per la TV nel 2002 e da un altro remake nel 2013 con Chloe Grace Moretz.