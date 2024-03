Quando Superman (precedentemente noto come Superman: Legacy) ha iniziato le riprese alla fine del mese scorso, il regista James Gunn si è rivolto ai social media per condividere un’anteprima del logo sul petto del nuovo Uomo del Domani.

Da allora, abbiamo avuto una prima occhiata a Maria Gabriela De Faria nel ruolo dell’Ingegnere, anche se le foto sul set come spesso capita hanno avuto un impatto divisivo trai fan. Preso fuori contesto e rispetto alla controparte dei fumetti del personaggio, è giusto dire che il membro di The Authority non ha un bell’aspetto!

Se anche David Corenswet venisse visto sul set nei panni di Superman, la risposta potrebbe essere altrettanto controversa. DC Studios ha la possibilità di anticipare il tutto rilasciando una foto ufficiale ma, per ora, questo non sembra essere nei piani del marketing dello studio.

Contattando James Gunn su Threads , un fan ha descritto l’attesa per vedere il costume completo di Superman come una “tortura”. Hanno chiesto al regista perché non mostra il nuovo look de l’Uomo d’Acciaio e lui ha risposto: “Perché il film non uscirà prima di un anno”.

Ed è probabilmente giusto non svelare troppo. James Gunn, che è anche co-CEO dei DC Studios, ha recentemente confermato che mancherà al Comic-Con di San Diego di luglio e non sembra che lo studio abbia attualmente intenzione di condividere un elenco aggiornato di titoli con i fan (venerdì vi abbiamo segnalato un nuovo rumors un possibile film in sviluppo sui Teen Titans).

Cosa sappiamo sul nuovo Superman?

“Superman racconta la storia del viaggio di Superman per conciliare la sua eredità kryptoniana con la sua educazione umana come Clark Kent di Smallville, Kansas“, si legge nella sinossi ufficiale del film. “È l’incarnazione della verità, della giustizia e dello stile americano, guidato dalla gentilezza umana in un mondo che vede la gentilezza come antiquata.” Il film uscirà al cinema l’11 luglio 2025.

Superman avrà come protagonisti David Corenswet nei panni di Clark Kent, Rachel Brosnahan nel ruolo di Lois Lane e Nicholas Hoult in quello di Lex Luthor, oltre a Isabela Merced nel ruolo di Hawkgirl, Edi Gathegi in quello di Mister Terrific, Nathan Fillion in quello della Lanterna Verde Guy Gardner e Anthony Carrigan in quello di Metamorpho.

Più recentemente, Sara Sampaio ha firmato per interpretare l’assistente/amante di Lex, Eve Teschmacher, e Skyler Gisondo è stato scritturato per il ruolo di Jimmy Olsen.Sono attesi anche i membri della squadra di antieroi The Authority e María Gabriela de Faría (Animal Control) è stata scritturata per il ruolo di Angela Spica/The Engineer. Si dice anche che la Supergirl di Milly Alcock farà il suo debutto prima del suo film su Supergirl: Woman of Tomorrow, ma non è ancora stato confermato.