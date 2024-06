SPIDER-MAN: la Sony Pictures è in procinto di ingaggiare il Miles Morales live-action?

Da quando il film d’animazione Spider-Man: Into the Spider-Verse è arrivato nelle sale nel 2019, si è diffusa la voce che la Sony Pictures potrebbe sviluppare un film di Miles Morales in live-action. L’anno scorso, l’ex capo dello studio Amy Pascal ha confermato che c’erano dei progetti in corso.

“Vedrete tutto“, ha detto Pascal quando le è stato chiesto della prospettiva che Miles passasse al live-action durante un’intervista sul red-carpet. “Sta succedendo tutto“.

Non c’è nulla di particolarmente concreto, ma le voci si sono susseguite e si diceva che la Sony fosse interessata ad accelerare i tempi per la realizzazione di un film su Morales dopo il grande successo del sequel di Into the Spider-Verse, Across the Spider-Verse. Ora, sembra che finalmente ci sia un po’ di movimento sul progetto.

Secondo l’affidabile insider Jeff Sneider nell’episodio di questa settimana di The Hot Mic, lo studio è in procinto di selezionare un attore per interpretare Miles in live action. Non menziona nessun potenziale concorrente per il ruolo, ma se la notizia è esatta, è molto probabile che gli addetti ai lavori si pronunceranno una volta che sarà emerso un candidato.

La domanda è: Morales debutterà in un film da solo o la Sony deciderà di introdurlo in uno dei prossimi progetti SSU? Il fatto che il casting sia in corso solo ora, prende in considerazione Venom: The Last Dance e Kraven il cacciatore sono fuori dal tavolo, quindi diremmo che la prima ipotesi è più probabile.

Potremmo vedere il doppiatore di Miles, Shameik Moore, riprendere il ruolo in live-action? Ha sicuramente mostrato interesse, così come Hailee Steinfeld, che dà la voce a Gwen nei film d’animazione.

“Questo è il lavoro dei miei sogni, mi ci metto anche io”, ha detto la star di Occhio di Falco durante una recente intervista. “Devo essere a mio agio! È un sogno trovarsi in uno spazio così confortevole, ma anche creativo e libero e semplicemente eccitante per chi ne fa parte“.

Chi vorreste vedere nel ruolo di Miles Morales in un film live-action? I

n Spider-Man: Across the Spider-Verse, dopo essersi riunito con Gwen Stacy, l’amichevole Spider-Man di quartiere di Brooklyn viene catapultato nel Multiverso, dove incontra una squadra di Spider-People incaricata di proteggerne l’esistenza. Tuttavia, quando gli eroi si scontrano su come gestire una nuova minaccia, Miles si ritrova contro gli altri Ragni e deve ridefinire cosa significa essere un eroe per poter salvare le persone che ama di più.

Il cast vocale comprende anche Oscar Isaac, Jake Johnson, Issa Rae, Jason Schwartzman, Daniel Kaluuya, Shea Whigham, Jorma Taccone, Luna Lauren Vélez e Brian Tyree Henry.