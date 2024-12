Captain America: The Winter Soldier, c’era un design migliorativo della Stealth Suit di Cap

Non c’è molto su cui i fan dei film sui fumetti siano d’accordo, ma sembra che tutti odino il costume di Captain America da The Avengers del 2012, in cui Steve Rogers sembra più che altro Captain Porto Rico. Qualcosa è andato perso nel passaggio tra la seconda guerra mondiale e i giorni nostri, ma sono stati fatti dei tentativi per raddrizzare la nave.

In Captain America: The Winter Soldier, Steve Rogers indossava il suo “Stealth Suit” dai fumetti prima di indossare il suo vecchio equipaggiamento della seconda guerra mondiale. Avengers: Age of Ultron del 2015 gli ha poi dato un look che avrebbe portato al resto delle sue apparizioni nell’MCU.

Tuttavia, Ryan Meinerding, Character Designer, Creative Director e Marvel Studios Head of Visual Development, ha cercato di sistemare le cose l’anno prima. Nel nuovo Marvel Studios: The Art of Ryan Meinerding, l’artista ha confermato che il costume revisionato, che unisce i suoi costumi del 2012 e del 2015, è stato tagliato da The Winter Soldier.

Ecco un estratto dal libro: “Quando il produttore di Captain America: The Winter Soldier Nate Moore ha detto a Ryan Meinerding che volevano dare a Steve Rogers la ‘Stealth Suit’ del super soldato dai fumetti Marvel (disegnata da Marko Djurdjevic), l’artista era emozionato, ma anche preoccupato. “È un costume fantastico, ma non ha cappuccio o casco, e sapevo che avremmo potuto migliorare il casco di The Avengers della Marvel”.

“Kevin Feige ha concordato che era necessario un restyling. ‘Quella è stata la sfida più grande per me. Ero estremamente motivato a realizzare il casco giusto.’ Nel primo incontro di presentazione, il design della tuta di Meinerding, dal collo in giù, è stato approvato. Ma in origine c’era un costume aggiuntivo di Cap per il film. Meinerding racconta, ‘La vista posteriore [di fronte, in basso a destra] era per una tuta alternativa che è stata tagliata da quel film. Quando Cap è tornato dalla missione Lemurian Star ed era nel Triskelion, avrebbe dovuto avere questa tuta degli Avengers aggiornata. Quindi in origine, non indossava sempre la tuta stealth.'”