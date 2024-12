What If… ?, 3×05: tutti gli easter eggs e la spiegazione del finale

Il quinto episodio della terza stagione di What If…? presenta una versione alternativa molto cupa del MCU, con un finale che persino l’Osservatore trova difficile da guardare. Riri Williams interpreta uno degli ultimi eroi di questa linea temporale e non può fare altro che continuare a lottare contro le forze oscure che hanno preso il controllo di un mondo letteralmente distrutto. Tuttavia, il finale presenta un importante colpo di scena, che potrebbe avere conseguenze terribili al di là di questa realtà solitaria.

A differenza della stravagante avventura di Darcy e Howard il Papero vista nell’episodio 4, questo nuovo episodio è molto più serio, ambientato in una versione distopica del MCU in cui l’Emersione che è stata impedita in Eternals del 2021 ha invece avuto successo, risultando in un pianeta distrutto in cui un cattivo Marvel in particolare è stato in grado di prendere il potere in seguito. A tal fine, ecco la nostra analisi del quinto episodio della terza stagione di What If…?, con la spiegazione del finale e i maggiori easter egg e riferimenti presenti in esso.

Recap della trama di What If… ?, 3×05: E se… l’Emersione avesse distrutto la terra?



Uatu rivela che Riri Williams alias Ironheart è l’ultima speranza in ogni variante di questa nuova realtà oscura, ma che fallisce ogni volta. Riri incontra il Power Broker di Sharon Carter che le vende un forno facile da cuocere che la aiuterà a costruire una nuova arma. Attaccata da Visione Bianca e da un gruppo di Legione di Ferro (anche se alcuni sono solo ologrammi), Riri viene salvata dalla “Resistenza”: Generale Ming Nan, Okoye, Wong e Valchiria. Uatu rivela poi che Tiamut è emerso ben prima che gli Eterni potessero riunirsi per fermarlo, distruggendo quindi la Terra nel processo.

Mysterio ha sfruttato il caos per impadronirsi delle Stark Industries e governare il mondo utilizzando la sua tecnologia ologrammi e la Legione di Ferro, creando la nuova Federazione di Ferro guidata dal suo esecutore, Visione Bianca. Avvicinandosi ai suoi ultimi giorni, Mysterio volle assicurarsi che la Resistenza cadesse prima di lui, inviando Visione Bianca ad annientarla. Con l’aiuto della Resistenza, Riri costruisce però la sua arma e uccide Visione Bianca, anche se lei e coloro che l’hanno salvata sono gli unici membri dell’Alleanza rimasti. Trasformando il corpo sintetico di Visione Bianca in una nuova tuta, Riri diventa metà umana e metà sintetica, permettendole di vedere attraverso le illusioni di Mysterio (anche se solo temporaneamente).

Alla fine Mysterio ha la meglio dopo aver ucciso gli ultimi membri della Resistenza e quasi uccide anche Riri, volendo prendere la sua tuta per prolungare la sua vita. Uatu, però, interviene, incoraggiando Riri a continuare a combattere. Lei si rialza e passa attraverso Mysterio, prendendo i suoi naniti e sconfiggendo il dittatore distopico prima di generare un gigantesco simbolo dei Vendicatori nel cielo per portare speranza a coloro che vivono ancora sulla Terra distrutta. Un trio di Osservatori assiste all’ennesima violazione del giuramento da parte di Uatu e tutti concordano sul fatto che ora devono sorvegliare l’Osservatore per il futuro.

La spiegazione di come Ironheart sconfigge Mysterio

Anche con la sua nuova tuta realizzata con parti di Visione Bianca che la trasforma in un ibrido mezzo umano e mezzo sintetico, lo spirito di Riri è stato spezzato da Mysterio con la rivelazione che aveva ucciso i suoi amici della Resistenza. Incapace di continuare a lottare, è Uatu a rivelare che lo spirito di Ironheart viene sempre spezzato e Mysterio ne esce sempre vincitore in tutte le varianti di questa realtà. Tuttavia, Uatu decide di rompere il suo giuramento, incoraggiando Riri a continuare a combattere e a sollevarsi, alterando in modo massiccio l’intero destino di questa realtà.

Sentendo le parole di Uatu, Riri si lancia quindi in un’ultima spinta, attraversando il corpo di Mysterio e prendendo tutti i naniti che lo tenevano in vita. Volando verso l’orbita terrestre, Riri genera il già citato enorme simbolo dei Vendicatori che tutti possono vedere, compreso Uatu. Tuttavia, il colpo di scena è che Uatu è a sua volta osservato da un triumvirato di Osservatori noti come l’Eminenza, l’Incarnato e il Boia. Dispiaciuti che Uatu abbia infranto ancora una volta il suo giuramento, il trio accetta di continuare a sorvegliare il loro collega Osservatore, suggerendogli che presto potrebbe affrontare le conseguenze dei suoi interventi.

Tutti gli easter egg e riferimenti nell’episodio 3×05 di What If…?

Naturalmente anche in questo episodio ci sono alcuni riferimenti al MCU, easter eggs vari e apparizioni piuttosto folli. Ecco qui di seguito più importanti che abbiamo trovato: