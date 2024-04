Chris Hemsworth ha chiamato suo figlio con il nome di un personaggio di Brad Pitt

L’attore Chris Hemsworth ha rivelato che uno dei suoi figli porta il nome di un amato personaggio interpretato in passato da Brad Pitt. Chris Hemsworth ha recentemente confermato che suo figlio, Tristan, prende il nome da un personaggio di Brad Pitt del 1994, Vento di passioni.

Il figlio di Chris Hemsworth si chiama come Tristan Ludlow

Tutti e tre i figli di Chris Hemsworth hanno nomi con ispirazioni significative. Tra i due gemelli, Tristan prende il nome dal personaggio del tormentato ranchero di Brad Pitt in Vento di passioni, Tristan Ludlow.

In un’intervista con Karen Valby di Vanity Fair, Chris Hemsworth ha parlato del prossimo film Furiosa, della sua delusione per Thor: Love and Thunder e della storia del nome di Tristan.

Ha rivelato che lui e sua moglie, Elsa Pataky, hanno scelto il nome mentre rivedevano Vento di passioni quando la Pataky era incinta dei gemelli. Parlando del personaggio di Brad Pitt, ha detto:

“Non c’è mai stato un uomo più bello sullo schermo“. Inoltre, ha detto a Pataky: “Non è il personaggio più bello del mondo? Penso che uno dei nostri figli debba chiamarsi Tristan“.

D’altra parte, il secondo gemello, Sasha, sarebbe stato chiamato come uno stuntman amico della famiglia Hemsworth. Come riporta Metro, Chris Hemsworth ha anche rivelato che la sua prima figlia, India Rose, è stata chiamata come il paese sud-asiatico in una passata intervista con l’agenzia di stampa IANS. Durante la promozione di Men in Black: International nel 2019, ha dichiarato all’agenzia: “Mia moglie ha trascorso molto tempo in India e da lì è nato il nome“.

I prossimi film con Chris Hemsworth

Chris Hemsworth dovrebbe tornare in un potenziale quinto capitolo di Thor, oltre ai due prossimi film sugli Avengers. Inoltre, nel 2024, sarà protagonista di altri due film. Il primo sarà Furiosa: A Mad Max Saga, dove interpreterà l’antagonista, il Dr. Dementus. A seguire, il film d’animazione Transformers One. In questo film, Transformers One darà voce a una versione più giovane di Optimus Prime, Orion Pax.

In Furiosa: A Mad Max Saga, Anya Taylor-Joy assume il ruolo che è stato di Charlize Theron in Mad Max: Fury Road. La sinossi ufficiale recita: mentre il mondo va in rovina, la giovane Furiosa viene strappata dal Luogo Verde delle Molte Madri, e cade nelle mani di una grande Orda di Motociclisti guidata dal Signore della Guerra Dementus. Attraversando le Terre Desolate, si imbattono nella Cittadella presieduta da Immortan Joe. Mentre i due tiranni si battono per il predominio, Furiosa deve sopravvivere a molte prove e mettere insieme i mezzi per trovare la strada di casa.

Taylor-Joy ha rivelato che il film è molto diverso da Fury Road. Mentre quest’ultimo era un “road movie” che si svolge in pochi giorni, questo nuovo film è invece descritto come un racconto più “epico, che si svolge su un più lungo periodo di tempo, e in un certo senso impari a conoscere Furiosa meglio in questo modo“. Atteso da molti anni e a lungo bloccato da una disputa legale tra Miller e la Warner Bros. il film è ora in fase di post-produzione. Furiosa è scritto, diretto e prodotto da George Miller insieme al suo partner di produzione di lunga data Doug Mitchell. Oltre a Taylor-Joy, nel film ci sarà anche Chris Hemsworth nel ruolo del villain. Furiosa debutterà nelle sale il 24 maggio 2024.