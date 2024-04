Furiosa contiene una lunga sequenza d’azione di 15 minuti che ha richiesto 78 giorni di riprese

Il franchise di Mad Max è pieno di momenti ricchi di azione, e questo continuerà nel prossimo Furiosa: A Mad Max Saga, che presenta una sequenza di 15 minuti.

Parlando con Total Film, la star di Furiosa: A Mad Max Saga Anya Taylor-Joy ha rivelato che nel prossimo film prequel c’è una sequenza di 15 minuti che ha richiesto alla troupe più di 75 giorni per essere completata. La scena è stata chiamata “Stairway to Nowhere” durante la produzione e Anya Taylor-Joy la definisce di importanza cruciale per il personaggio di Furiosa.

“Io e George abbiamo discusso a lungo sul perché questo particolare set-piece fosse così lungo“, ha detto Anya Taylor-Joy. “È perché si vede un accumulo di abilità nel corso di una battaglia, e questo è molto importante per capire quanto Furiosa sia piena di risorse, ma anche la sua grinta. È la sequenza più lunga che ognuno di noi abbia mai girato. Il giorno in cui abbiamo finito, tutti hanno ricevuto un vino ‘Stairway To Nowhere’!“.

Furiosa: A Mad Max Saga, quello che sappiamo sul film

InFuriosa: A Mad Max Saga Anya Taylor-Joy assume il ruolo che è stato di Charlize Theron in Mad Max: Fury Road. La sinossi ufficiale recita: mentre il mondo va in rovina, la giovane Furiosa viene strappata dal Luogo Verde delle Molte Madri, e cade nelle mani di una grande Orda di Motociclisti guidata dal Signore della Guerra Dementus. Attraversando le Terre Desolate, si imbattono nella Cittadella presieduta da Immortan Joe. Mentre i due tiranni si battono per il predominio, Furiosa deve sopravvivere a molte prove e mettere insieme i mezzi per trovare la strada di casa.

Taylor-Joy ha rivelato che il film è molto diverso da Fury Road. Mentre quest’ultimo era un “road movie” che si svolge in pochi giorni, questo nuovo film è invece descritto come un racconto più “epico, che si svolge su un più lungo periodo di tempo, e in un certo senso impari a conoscere Furiosa meglio in questo modo“. Atteso da molti anni e a lungo bloccato da una disputa legale tra Miller e la Warner Bros. il film è ora in fase di post-produzione. Furiosa è scritto, diretto e prodotto da George Miller insieme al suo partner di produzione di lunga data Doug Mitchell. Oltre a Taylor-Joy, nel film ci sarà anche Chris Hemsworth nel ruolo del villain. Furiosa debutterà nelle sale il 24 maggio 2024.