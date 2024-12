Cinefilos.it regala 10 biglietti gratuiti per il film di chiusura del Noir in Festival 2024: Fatti Vedere

Sandra, laureata in Psicologia, è appena stata assunta dal celebre sito di psicoterapia online fattivedere.com. Tornando a casa per raccontare tutto a Stefano, il fidanzato con il quale convive felicemente da dieci anni, lo trova con le valigie in mano: la sta mollando senza darle spiegazioni. Sandra va in crisi totale. Vuole sapere perché è stata lasciata. Durante il suo primo giorno di lavoro si rende conto non solo che un bug del sito le ha affibbiato l’identità e la foto di una arzilla settantenne, ma anche che uno dei suoi primi pazienti è proprio il suo ex. Fa in tempo a spegnere la webcam per non farsi riconoscere e, camuffando la voce, si finge l’anziana psicoterapeuta. Mandando al diavolo la deontologia, Sandra, per le sedute successive, decide con l’aiuto dell’investigatore privato Marco di improvvisarsi una novella Mrs. Doubtfire vestendo i panni della persona di cui ha involontariamente rubato l’identità online pur di avere la risposta alla domanda che la ossessiona: perché mi hai lasciata?