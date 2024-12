Scream 7: Asa Germann, star di Gen V, si aggiunge al cast

Asa Germann, membro del cast di The Boys di Prime Video e dello spin-off Gen V, è la nuova aggiunta al cast di Scream 7. Come riportato da Deadline, i dettagli sul personaggio non sono stati resi noti. Germann si unisce però a un ensemble che comprende anche la rientrante Neve Campbell, protagonista del franchise nel ruolo della final girl Sidney Prescott, e le nuove arrivate Isabel May e Celeste O’Connor. La May interpreta la figlia della Prescott; non si sa invece nulla del personaggio della O’Connor.

In The Boys and Gen V, Germann interpreta Sam Riordan, un “supe” superforte che è stato oggetto di test del laboratorio segreto Vought The Woods. Sam soffre di allucinazioni e traumi dovuti ai brutali esperimenti subiti. Mentre stringe un legame con Emma (Lizze Broadway), una compagna di studi al college per supe Godolkin University, lotta con il suo desiderio di vendetta contro coloro che gli hanno fatto del male. In Scream 7, andrà probabilmente a rappresentare la nuova generazione di ragazzi costretta a confrontarsi con Ghostface.

Powered by

Cosa sappiamo su Scream 7

Dopo mesi di attesa, è stato confermato che Scream VII è ufficialmente in fase di sviluppo. Nel 2022, il franchise slasher preferito dai fan è stato ripreso sotto la guida del duo di registi Tyler Gillett e Matt Bettinelli-Olpin, che fanno parte del collettivo di cineasti noto come Radio Silence. I due hanno diretto sia Scream del 2022 che Scream VI di quest’anno, che è diventato il capitolo di maggior incasso del franchise a livello nazionale. Christopher Landon, il regista di successi horror come i film Auguri per la tua morte, era stato chiamato ad occuparsi della regia, ma ha in seguito abbandonato il ruolo, ora passato a Kevin Williamson.

Melissa Barrera (interprete di Sam Carpenter) è, come noto, stata licenziata da Spyglass per i suoi recenti post sui social media riguardanti la guerra tra Israele e Hamas, mentre Jenna Ortega (interprete di Tara Carpenter) ha invece abbandonato il progetto a causa di conflitti di programmazione con la seconda stagione di Mercoledì di Netflix. Con l’assenza delle due attrici, interpreti degli ultimi due film del franchise, si è dunque puntato sul ritorno di alcuni membri del cast dei primi film, tra cui Neve Campbell, Courtney Cox e Patrick Dempsey.

Non è ancora stata resa nota la trama del nuovo slasher, ma sappiamo che Kevin Williamson, architetto del franchise di Scream che ha sceneggiato il film originale di Wes Craven, dirigerà da una sceneggiatura di Guy Busick. Dopo aver collaborato con lo sceneggiatore per il reboot di Scream del 2022 e per il già citato Scream VI, sono presenti anche James Vanderbilt, William Sherak e Paul Neinstein, che producono per Project X Entertainment. Prodotto da Spyglass Media Group, Scream 7 uscirà nelle sale di tutto il mondo tramite Paramount Pictures il 27 febbraio 2026.