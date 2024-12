Courteney Cox nel cast di Scream 7

Courtney Cox tornerà in Scream 7. Sebbene la Cox abbia interpretato la giornalista Gale Weathers in tutti e sei i film del franchise slasher, il suo ritorno nell’imminente Scream 7 non era garantito, poiché ci sono stati grandi cambiamenti davanti e dietro la macchina da presa. Tra questi, Melissa Barrera (Sam Carpenter) è stata licenziata dopo aver condiviso post sui social media a favore della Palestina, mentre la co-protagonista Jenna Ortega (Tara Carpenter) e il regista Christopher Landon hanno abbandonato il progetto poco dopo. Ora lo sceneggiatore originale Kevin Williamson ha preso le redini della regia e l’inizio della produzione è previsto per l’inizio del 2025.

Secondo Variety, è stato ufficialmente confermato che Courteney Cox riprenderà il suo ruolo di Gale Weathers in Scream 7. L’attrice si aggiunge al cast già presente inScream 7. L’attrice si unisce a un cast che già comprende Neve Campbell nel ruolo di Sidney Prescott e Mason Gooding in quello di Chad Meeks-Martin. Inoltre, sono presenti i nuovi arrivati Isabel May (nel ruolo della figlia di Sidney), Anna Camp, Celeste O’Connor, Asa Germann, Mckenna Grace e Sam Rechner.

Cosa significa per Scream 7

Considerando la sua lunga storia con il franchise di Scream, è logico che la Cox torni per l’ultimo capitolo. Tuttavia, il suo ritorno, insieme a quelli di Campbell e Gooding, potrebbe essere l’inizio di un’ondata di stelle del passato che si uniscono al progetto. Ci sono molti personaggi che potrebbero tornare e che non sono ancora stati confermati, tra cui la sorella gemella di Chad, Mindy Meeks-Martin (Jasmin Savoy Brown), Mark Kincaid (Patrick Dempsey), interesse amoroso di Sidney in Scream 3, e l’esperta di horror Kirby Reed (Hayden Panettiere), che è stata riportata in Scream VI dopo la presunta morte in Scream IV.

A ottobre, Patrick Dempsey ha rivelato di essere stato in contatto con la produzione per riprendere il suo ruolo.

Tuttavia, anche con l’assenza di Barrera e Ortega, questo afflusso di personaggi potrebbe far sì che uno o più personaggi dell’eredità vengano finalmente uccisi dal killer Ghostface dopo molti anni di sopravvivenza sempre più improbabile. Questo potrebbe mettere a rischio Gale Weathers, soprattutto considerando il fatto che essere uccisa alla fine del terzo capitolo del 2020 sarebbe un’eco poetica del suo interesse amoroso di lunga data Dewey Riley (David Arquette), ucciso a metà del primo capitolo del decennio, il sequel Scream del 2022.

Foto di: Elizabeth Goodenough/Everett Collection