Deadpool & Wolverine: nuove foto di Emma Corrin nei panni di Cassandra Nova

Dopo lo spot televisivo rivelatore di ieri, sono state condivise online alcune nuove foto di Deadpool & Wolverine dei Marvel Studios, che ci danno un’altra occhiata a Wade Wilson (Ryan Reynolds) insieme a Peter (Rob Delaney) e a Emma Corrin nei panni della cattiva di turno, Cassandra Nova.

Le origini di Nova nei fumetti sono un po’ più complicate rispetto alla sua semplice presentazione come gemella cattiva di Charles Xavier. Mentre erano insieme nel grembo materno, Xavier “riconobbe la sua presenza malvagia” e uccise la sorella, provocandone la morte. Tuttavia, lo spirito di Cassandra è sopravvissuto ed è diventato un “mummudrai“, un’entità che risiede nel Piano Astrale.

Anche se Nova potrebbe mantenere queste caratteristiche nel film, è molto probabile che la sua origine venga semplificata e che faccia il suo debutto come variante femminile multiversale del Professor X. Una cosa è certa dopo aver visto alcuni scorci di Cassandra nei trailer: Sarà un avversario molto potente con cui il Mercenario con la bocca e Logan dovranno confrontarsi.

