Denis Villeneuve: il suo prossimo film sarà distribuito nel 2026 dalla Warner Bros.

Il prossimo film di Denis Villeneuve ha appena ricevuto una data d’uscita ufficiale, anche se non si sa ancora quale sarà il progetto in questione. Come riportato da THR, Warner Bros. ha infati annunciato che il nuovo “film evento” del regista arriverà nelle sale il 18 dicembre 2026 e che proviene dalla Legendary Entertainment, casa dei suoi film su Dune. In precedenza Villeneuve aveva dichiarato che Dune – Parte Tre non sarebbe stato il suo prossimo lungometraggio, in quanto aveva detto di volersi prendere una pausa dal suo viaggio su Arrakis.

Nei mesi scorsi era infatti stato riportato che il regista era in trattative per dirigere un film basato su un saggio dedicato alla guerra nucleare. Tuttavia, nuove fonti dicono che Villeneuve potrebbe aver cambiato idea e che potrebbe tornare a concentrarsi su Dune, portando dunque a compimento la sua trilogia prima di dedicarsi ad altri progetti. Se davvero potrebbe essere Dune – Parte Tre ad uscire nel dicembre del 2026, i lavori sul film potrebbero non essere troppo lontani dall’iniziare.

Già nei mesi scorsi d’altronde era stato riportato che Denis Villeneuve era al lavoro sulla sceneggiatura. Villeneuve aveva anche detto che ogni potenziale ritardo nell’intraprendere la produzione di un un terzo film basato sul romanzo di Hebert del 1969, Dune: Messiah, sarebbe “per assicurarmi di avere la sceneggiatura giusta“. Non resta a questo punto che attendere maggiori informazioni per scoprire se davvero questo prossimo progetto sarà il tanto atteso ultimo capitolo della trilogia di Dune o un lavoro del tutto estraneo alla saga.

Denis Villeneuve regista di Dune – Parte Due

“Questo film successivo esplorerà il mitico viaggio di Paul Atreides mentre si unisce a Chani e ai Fremen mentre è su un sentiero di guerra di vendetta contro i cospiratori che hanno distrutto la sua famiglia“, si legge nella sinossi ufficiale. “Di fronte alla scelta tra l’amore della sua vita e il destino dell’universo conosciuto, tenta di prevenire un futuro terribile che solo lui può prevedere.”

Nel film vediamo Timothée Chalamet nei panni di Paul Atreides, Zendaya nei panni di Chani, Rebecca Ferguson nei panni di Lady Jessica, Josh Brolin nei panni di Gurney Halleck, Javier Bardem nei panni di Stilgar, Austin Butler nei panni di Feyd-Rautha, Florence Pugh nei panni della Principessa Irulan, Dave Bautista nei panni della Bestia. Rabban, Léa Seydoux nel ruolo di Lady Margot, Stellan Skarsgård nel ruolo del Barone e Christopher Walken nel ruolo dell’Imperatore Shaddam IV.

Dune – Parte Due è diretto da Denis Villeneuve da una sceneggiatura che ha scritto insieme a Jon Spaihts. Il film è basato sull’innovativo romanzo di fantascienza Dune del 1965 di Frank Herbert ed è uscito nei cinema il 28 Febbraio 2024. Il secondo capitolo continua la storia di Dune – Parte Uno, che, nonostante la sua controversa uscita, è stato un solido successo al botteghino nel 2021, incassando oltre 402 milioni di dollari su un budget di produzione stimato di 165 milioni di dollari.

