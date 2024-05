Emily Blunt su alcuni dei suoi baci cinematografici: “Non mi sono assolutamente divertita”

Durante una recente apparizione al “The Howard Stern Show”, l’attrice Emily Blunt ha raccontato di aver dovuto fingere l’affiatamento con alcuni co-protagonisti con cui non riusciva a entrare in sintonia sul set. Nel corso della sua carriera, la Blunt ha recitato al fianco di molti protagonisti di alto profilo, da Matt Damon a Tom Cruise, da Dwayne Johnson a Cillian Murphy e fino a Ryan Gosling, con il quale è protagonista del film ora al cinema The Fall Guy.

“Ti è mai venuta voglia di vomitare?” Stern ha chiesto alla Blunt sull’aver baciato alcuni dei suoi co-protagonisti maschili durante le riprese. L’attrice candidata all’Oscar ha risposto: “Assolutamente sì. Assolutamente”. “Non direi che si tratta di una sorta di disgusto estremo, ma sicuramente non mi sono divertita in alcuni casi”, ha aggiunto la Blunt. La Blunt ha ovviamente rifiutato di fare il nome di qualche co-protagonista con cui non è riuscita a creare chimica, ma ha dichiarato: “Ho avuto chimica con persone con cui… non mi sono trovata bene a lavorare”.

“A volte è una cosa strana. A volte si può avere un rapporto che si ottiene davvero senza sforzo, ma non si traduce sullo schermo“, ha continuato Blunt. “La chimica è una cosa strana. È una cosa eterea che non si può imbottigliare e comprare o vendere. È come se ci fosse o non ci fosse… È più facile quando hai un rapporto naturale con qualcuno“, spiega l’attrice approfondendo meglio la questione, per poi affermare che la soluzione per lei sembra essere che: “Devo trovare qualcosa che mi piace in tutti”.

“Devo trovare qualcosa… anche se si tratta di una cosa sola. Potrebbe essere che abbiano una bella risata o che mi piaccia il modo in cui si rivolgono alle persone. Sono educati. Insomma, potrebbe essere qualcosa di casuale. Ma trova qualcosa che ti piace di quella persona o qualcosa che ti piace di loro come personaggio, e poi appoggiati a quello”, ha spiegato l’attrice. Chissà se si riuscirà mai a scoprire quale dei baci cinematografici l’attrice ha gradito di meno.

