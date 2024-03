Now You See Me 3 riceve un promettente nuovo aggiornamento sulle riprese da uno dei protagonisti del franchise Jesse Eisenberg. Dopo il successo del primo film nel 2013, J. Daniel Atlas e i quattro cavalieri di Eisenberg sono tornati per Now You See Me 2 nel 2016 per portare a termine un’altra rapina usando il potere dell’illusione. Dopo il sequel, tuttavia, un terzo film deve ancora essere realizzato, sebbene sia in fase di sviluppo da tempo.

In una recente intervista con Collider, Eisenberg rivela che pensa che le riprese di Now You See Me 3 inizieranno entro prossimi sei mesi, anche se una data non è ancora stata fissata. L’attore rivela anche di aver letto la sceneggiatura del nuovo film e conferma che continuerà la tendenza stabilita dai due film precedenti.

“Sì, l’ho fatto [ho letto la sceneggiatura]. Spero che accada nei prossimi sei mesi. Penso che accadrà, sembra che accadrà. Sì, è davvero fantastico.” – “Anch’io sono d’accordo con te. Per me, la cosa che amo così tanto, avendo appena letto la sceneggiatura, celebra l’intelligenza ed è non violento ma emozionante, ed è così strano vederlo perché sembra così ovvio, e sembra una cosa comune, ma in realtà è abbastanza raro avere un film che sia questo franchise, questo film in stile hollywoodiano che in realtà parla solo di lavoro di squadra e intelligenza, piuttosto che solo di violenza.”

Cosa sappiamo di Now You See Me 3?

Jesse Eisenberg, Woody Harrelson e Morgan Freeman riprenderanno tutti i loro ruoli dai primi due film, mentre Ruben Fleischer di Venom è stato chiamato a dirigere. Michael Lesslie di Assassin’s Creed sta lavorando all’attuale bozza della sceneggiatura, mentre Alex Kurtzman e Bobby Cohen sono i produttori.

Diretto da Louis Leterrier, il film originale Now You See Me è uscito nelle sale statunitensi nel maggio 2013. Il film segue un gruppo di maghi – interpretati da Eisenberg, Harrelson, Isla Fisher e Dave Franco – che durante i loro spettacoli compiono rapine in banca e poi consegnano il denaro rubato al pubblico. Il film è interpretato anche da Mark Ruffalo, che veste i panni di un agente dell’FBI che cerca di consegnare i maghi alla giustizia, mentre Freeman interpreta un debunker della magia.

Now You See Me ha guadagnato 351,7 milioni di dollari al botteghino mondiale con un budget di 75 milioni di dollari. Ha ricevuto recensioni contrastanti da parte della critica.

Un sequel, Now You See Me 2, è stato realizzato nel giugno 2016. Diretto da Jon M. Chu, il film ha riproposto nel cast Ruffalo, Harrelson, Franco, Freeman e Eisnenberg, mentre Lizzy Caplan e Daniel Radcliffe si sono uniti al cast. Il film ha ricevuto recensioni contrastanti da parte della critica, ma ha guadagnato 334 milioni di dollari al botteghino mondiale a fronte di un budget stimato di 90-120 milioni di dollari.