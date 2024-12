Gotham Awards 2024: vince A Different Man di Aaron Schimberg

A Different Man di A24 diretto da Aaron Schimberg ha vinto il premio come miglior film ai Gotham Awards 2024. Nel frattempo, Sing Sing ha fatto incetta di premi nelle categorie di recitazione, con Colman Domingo vincitore per la migliore interpretazione da protagonista e Clarence Maclin per la migliore interpretazione non protagonista.

Ogni categoria per le nomination è decisa da una giuria diversa di critici, giornalisti e altri professionisti del settore, e i link per le proiezioni devono essere forniti a tutti i membri della giuria. Un gruppo completamente diverso determina i vincitori. Questo modus è in contrasto con quello adottato dagli Oscar o dai BAFTA, che sono decisi da attori, registi e altri artisti che lavorano nel settore dell’intrattenimento. Oltre ai candidati, i Gotham hanno conferito tributi speciali ad alcune delle più grandi star di Hollywood, tra cui la vincitrice dell’Oscar Angelina Jolie (Performer Tribute) per “Maria“, la vincitrice dell’Emmy Zendaya (Spotlight Tribute) per “Challengers“, Timothée Chalamet e James Mangold (Visionary Tribute) per “A Complete Unknown” e il cast di “Sing Sing” (Social Justice Tribute).

Questo segna il secondo anno in cui la cerimonia annuale, ospitata dal Gotham Film & Media Institute, ha rimosso il limite di budget di 35 milioni di dollari per i film ammissibili. I precedenti vincitori del primo premio dei Gotham includono “Spotlight” (2015), “Moonlight” (2016) e “Everything Everywhere All at Once” (2022), tutti vincitori poi del premio come miglior film agli Oscar.

Guarda l’elenco completo dei vincitori dei Gotham Awards 2024

Miglior film

“A Different Man” (A24) — WINNER

Migliore performance protagonista

Colman Domingo, “Sing Sing” (A24) — WINNER

Migliore performance non protagonista

Clarence Maclin, “Sing Sing” (A24) — WINNER

Migliore regia

RaMell Ross, “Nickel Boys” (Amazon MGM Studios) — WINNER

Miglior film internazionale

“All We Imagine as Light” (Sideshow and Janus Films) — WINNER

Miglior documentario

“No Other Land” (Antipode Films) — WINNER

Migliore Sceneggiatura

“His Three Daughters” (Netflix) — Azazel Jacobs — WINNER

Migliore regista esordiente

Vera Drew, “The People’s Joker” (Altered Innocence) — WINNER

Migliore performance esordiente