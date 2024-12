Thunderbolts*: nuovi dettagli sulle dinamiche trai protagonisti Ghost, Taskmaster e John Walker

All’inizio di quest’anno, è stato riferito che in Thunderbolts* dei Marvel Studios, Ghost svilupperà una “stretta amicizia” con Taskmaster a causa del “loro trauma condiviso”. Abbiamo anche appreso che Ghost dovrà affrontare il fatto che Bill Foster di Laurence Fishburne ha il cancro.

Oggi, lo scooper Daniel Richtman ha condiviso alcune informazioni aggiuntive. A quanto pare, Antonia Dreykov soffrirà di problemi di memoria quando la incontriamo per la prima volta; suo padre le ha danneggiato la mente e, sebbene sia stata ricostruita, ha bisogno di promemoria. Ava Starr la aiuta a tenere traccia di ciò che sta accadendo e sviluppano una stretta amicizia come compagni di squadra.

Per quanto riguarda Foster, mentre Fishburne ha prestato la sua voce al personaggio in What If…? della Marvel Animation, a quanto si dice verrà solo menzionato solo in Thunderbolts* a meno che non sia stato aggiunto un cameo di recente.

Richtman aggiunge che Melina Vostokoff di Rachel Weisz invece non sarà menzionata affatto, una sorpresa visto che è una parte così importante sia della vita di Red Guardian che di Yelena Belova. Le cose possono sempre cambiare nelle riprese aggiuntive, ovviamente, ma questo offre un’idea migliore di cosa aspettarsi almeno da alcune dinamiche dei personaggi.

Per quanto riguarda John Walker, ex Capitan America e attuale US Agent, sembra che sua moglie lo avrebbe lasciato dopo gli eventi di The Falcon and The Winter Soldier. È improbabile che ciò possa fare bene allo stato mentale già fragile del super soldato.

Tutto quello che c’è da sapere su Thunderbolts*

Diretto da Jake Schreier (Paper Towns), il cast di Thunderbolts* comprende Sebastian Stan nel ruolo di Bucky Barnes, Hannah John-Kamen nel ruolo di Ava Starr alias Ghost, Wyatt Russell nel ruolo di John Walker, David Harbour nel ruolo di Alexei Shostakov alias Red Guardian, Olga Kurylenko nel ruolo di Antonia Dreykov alias Taskmaster, Harrison Ford nel ruolo del Generale Thaddeus ‘Thunderbolt’ Ross e Lewis Pullman nel ruolo di Bob alias Sentry.

Florence Pugh riprende il ruolo di Yelena Belova, sorella di Vedova Nera (e una delle parti migliori della serie MarvelDisney+ Occhio di Falco). Inoltre, Julia Louis-Dreyfus interpreta Valentina Allegra de Fontaine, con Geraldine Viswanathan nei panni di Mel, la sua assistente (che sostituisce una Ayo Edebri estremamente impegnata e piena di impegni).

Lo sceneggiatore di Black Widow e Thor: Ragnarok Eric Pearson si unisce agli sceneggiatori di Beef Lee Sung Jin e Joanna Calo. Un trailer è stato mostrato a porte chiuse al San Diego Comic-Con. Thunderbolts* arriverà nelle sale il 5 maggio 2025, in ritardo rispetto alla precedente data di uscita del 20 dicembre 2024 a causa degli scioperi della WGA e della SAG-AFTRA. Nel frattempo, restate aggiornati sul MCU con la nostra guida alla storia della Fase 5 della Marvel e con uno sguardo a ciò che deve ancora venire nella Fase 6 della Marvel.