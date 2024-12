Ballerina: featurette mostra uno sguardo esteso a “The Baby Yaga” di Ana de Armas e le intense acrobazie d’azione

Una nuova featurette di Ballerina è stata rilasciata come parte della presentazione al Comic Con Experience (CCXP). Il prossimo film d’azione, intitolato ufficialmente From the World of John Wick: Ballerina, è il primo film del franchise di successo incentrato su una persona diversa dall’assassino titolare di Keanu Reeves. Questa volta, Ana de Armas interpreta Eve Macarro, che si sta addestrando come killer per il Ruska Roma, lo stesso gruppo che ha accolto e addestrato Wick da bambino. Diretto da Len Wiseman, Ballerina uscirà il 6 giugno 2025.

Al CCXP, Lionsgate ha rilasciato una nuovissima featurette diBallerina, che offre uno sguardo dietro le quinte del prossimo spinoff di John Wick. Ambientato tra John Wick: Capitolo 3 – Parabellum e John Wick: Capitolo 4, Ballerina segue Eve nella sua missione di vendetta per eliminare i responsabili della morte di suo padre. La featurette approfondisce gli estenuanti allenamenti di combattimento e coreografia a cui Ana de Armas si è sottoposta per interpretare la ballerina-assassina e padroneggiare alcuni stunt intensi, tra cui una scena con il lanciafiamme che ha causato oltre 100 vittime. Guardate qui sotto:

Powered by

Cosa significa la featurette di Ballerina

La featurette di Ballerina dimostra l’impegno del franchise di John Wick nei confronti di un’azione autentica e ad alto tasso di tensione, ponendo le basi per far brillare Eve come una potente aggiunta all’universo di John Wick. La rigorosa preparazione di De Armas per il film continua la tradizione di sviluppare personaggi radicati in stili di combattimento unici, come la perfetta combinazione di arti marziali e armi da fuoco di John. Tuttavia, Wiseman afferma: “Questo non è un ‘John Wick al femminile’. Questa è una storia di Eve che entra in scena fin dall’inizio”.

Mentre Ballerina incorpora personaggi di ritorno come John, Charon di Lance Reddick e Il direttore di Ruska Roma di Anjelica Huston per rimanere strettamente integrato con la saga di John Wick, il ritratto di Eve di de Armas offre una nuova prospettiva accattivante sul brutale mondo degli assassini. L’arco della vendetta di Eve rispecchia l’implacabile determinazione di Baba Yaga, ma la collocazione temporale del film – tra Parabellum e il Capitolo 4 – consente un’esplorazione più approfondita del mondo, facendo potenzialmente luce sui pericoli del suo passato addestramento nel sindacato del crimine.