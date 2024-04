Henry Cavill dà una risposta onesta sul potenziale casting di James Bond

Henry Cavill sta promuovendo The Ministry of Ungentlemanly Warfare, il nuovo film di Guy Ritchie in cui interpreta il personaggio realmente esistito che potrebbe aver ispirato Ian Fleming quando decise di inventare l’agente segreto James Bond. Ora, dopo essere stato interpretato da una manciata di altri attori, tra cui ultimo della lista Daniel Craig, che ha assunto il ruolo dal 2006, fino a No Time To Die del 2021, il volto cinematografico di Bond sta per cambiare di nuovo. Sarà forse Henry Cavill il prescelto?

Durante una recente intervista al The Rich Eisen Show per promuovere The Ministry of Ungentlemanly Warfare, la sua nuova collaborazione con Guy Ritchie, a Henry Cavill è stato chiesto se ci sia qualche possibilità che possa sostituire Craig nell’annunciato Bond 26. Cavill non chiude la porta a questa possibilità, ecco cosa ha risposto:

Cavill: “Non ne ho idea. Tutto quello che ho da dire sono i rumors. Ho le stesse informazioni che avete voi. Forse sono troppo vecchio adesso, forse no. Dipende da Barbara Broccoli e Mike Wilson e vedremo quali sono i loro piani.”

Eisen: “Beh, voglio dire, in questo film hai interpretato l’uomo su cui è stato basato Bond.”

Cavill: “Sì, sembra un buon primo passo, vero?”

Basato su una storia realmente accaduta raccontata da Damien Lewis nel suo libro omonimo, The Ministry of Ungentlemanly Warfare segue un’organizzazione segreta fondata da Winston Churchill e dall’autore di James Bond Ian Fleming per indebolire e infine far deragliare il regime nazista attraverso “sgarbate azioni non da gentiluomini”. Atti di sabotaggio. Precursore delle moderne organizzazioni di operazioni segrete, questo gruppo era composto da personale militare d’élite, ma apparentemente disadattato, specializzato in attività non convenzionali, cogliendo di sorpresa i nazisti e svolgendo un ruolo importante nello sradicarli. Henry Cavill è stato nominato leader di questo gruppo, anche se in questo caso il suo look non è quello della superspia.

L’ex star di Superman salperà con un talentuoso ensemble nell’ultimo film di Ritchie, con Hero Fiennes Tiffin, Henry Golding, Alan Ritchson e Alex Pettyfer tra coloro che si uniranno a lui in acqua. Eiza González, Babs Olusamokun, Henrique Zaga, Til Schweiger e Cary Elwes completano il gruppo costellato di stelle.