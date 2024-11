Il Signore degli Anelli: La Guerra dei Rohirrim, Dal 30 novembre al 6 gennaio una speciale area dedicata al Christmas World

In occasione dell’uscita nelle sale de Il Signore degli Anelli: La Guerra dei Rohirrim – il nuovo lungometraggio d’animazione diretto da Kenji Kamiyama, al cinema dal 1 gennaio 2025 – i visitatori del Christmas World avranno l’opportunità straordinaria di immergersi nell’epico mondo di una delle saghe cinematografiche più iconiche e amate della storia del cinema. La speciale area dedicata al film, consentirà al pubblico di immergersi nel mondo nato dalla penna di J.R.R. Tolkien e reso immortale dalla trilogia cinematografica de ‘Il Signore degli Anelli’, che torna in vita in questo nuovo film, ambientato 183 anni prima degli eventi della saga originale.

Christmas World – il villaggio di Natale più magico d’Italia – torna a Roma con una sorprendente edizione nella suggestiva location di Villa Borghese dal 30 novembre 2024 al 6 gennaio 2025.

Il lungometraggio d’animazione originale di New Line Cinema “Il Signore degli Anelli: La Guerra dei Rohirrim” riporta il pubblico alla scoperta dell’epico mondo portato in vita nella trilogia de “Il Signore degli Anelli”, basata sui celebri libri di J.R.R. Tolkien – il film è diretto del pluripremiato regista Kenji Kamiyama e sarà al cinema a partire dal 1 gennaio 2025 distribuito da Warner Bros. Pictures.

Sinossi: Ambientato 183 anni prima degli eventi della trilogia originale, “Il Signore degli Anelli: La Guerra dei Rohirrim” racconta il destino della Casata di Helm Hammerhand, il leggendario re di Rohan. Un attacco a sorpresa da parte di Wulf, un astuto e spietato signore del Dunlending in cerca di vendetta per la morte di suo padre, costringe Helm e il suo popolo a organizzare un’audace ultima resistenza nell’antica roccaforte di Hornburg – una possente fortezza in seguito conosciuta come il Fosso di Helm. Trovandosi in una situazione sempre più disperata, Héra, la figlia di Helm, deve trovare il coraggio di guidare la resistenza contro un nemico mortale intenzionato alla loro totale distruzione.