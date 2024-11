Jesse Eisenberg torna alla regia per una commedia musicale con Julianne Moore e Paul Giamatti

Mentre cerca di entrare nella corsa agli Oscar con il suo secondo lungometraggio A Real Pain (qui la nostra recensione), Jesse Eisenberg sta preparando il suo prossimo film, una commedia musicale senza titolo con Julianne Moore (The Room Next Door) e Paul Giamatti (The Holdovers).

Il film segue una donna timida che viene inaspettatamente scelta per una produzione locale di un musical originale. Sotto l’incantesimo del regista volitivo ed enigmatico, si perde nel ruolo e nel mondo ad alto rischio di questa produzione teatrale comunitaria. Il progetto riunisce Eisenberg con Topic Studios e Fruit Tree, con cui ha lavorato per A Real Pain. Nel film lo vedremo anche di nuovo insieme a Moore dopo averla scelta per recitare al fianco di Finn Wolfhard di Stranger Things nel suo debutto alla regia, When You Finish Saving the World, sostenuto da Fruit Tree.

Jesse Eisenberg dirige da una sua sceneggiatura, contribuendo anche con la musica originale al suo ultimo film. Fruit Tree, di Emma Stone, Dave McCary e Ali Herting, ha sviluppato il progetto con Eisenberg e si occuperà della produzione insieme a Topic Studios, che sta finanziando completamente.

Eisenberg si è affermato come regista dopo aver costruito una lodata carriera di attore, che ha incluso una nomination all’Oscar per la sua interpretazione di Mark Zuckerberg in The Social Network di David Fincher. All’inizio di quest’anno, indossando protesi per Sasquatch Sunset dei fratelli Zellner, lo vedremo poi protagonista in Now You See Me 3 della Lionsgate.