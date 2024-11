Marvel Universe: confermata una importante location per il futuro del franchise

Il Marvel Universe si è arricchito di una location importante nella prima Stagione di Loki, quando abbiamo scoperto l’esistenza della TVA, ovvero la Time Variance Authority, un’organizzazione fittizia che si occupa di monitorare le varie linee temporali, apparsa già nei Marvel Comics nel n. 372 del vol. 1 di Thor.

Il Dio dell’Inganno ha poi salvato la TVA alla fine della seconda stagione della serie e abbiamo ritrovato l’organizzazione in Deadpool & Wolverine, dove ha servito da device narrativo, cornice per permettere a Ryan Reynolds e Hugh Jackman di scorrazzare trai mondi e le varianti di loro stessi per il divertimento dei fan.

Sembra adesso che questa location, che sembrava fondamentale per il MCU non lo sia poi così tanto ma che, nonostante questo, sarà un luogo dove si svolgeranno degli eventi nel prossimo futuro dei racconti Marvel Studios, tra cui i prossimi film degli Avengers.