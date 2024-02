Il cast del biopic Michael continua ad arricchirsi! Dopo che una ricerca a livello mondiale ha portato a scegliere il nipote di Michael Jackson, Jaafar Jackson, per il ruolo del Re del Pop, e Juliano Krue Valdi, di 9 anni, per quello del Michael più giovane, i fan hanno atteso con ansia di vedere chi avrebbe completato il resto della famiglia Jackson. Recentemente si è appreso che il candidato all’Oscar Colman Domingo assumerà il ruolo del patriarca della famiglia Joe Jackson, mentre l’attrice Nia Long quello della madre Katherine Jackson e Miles Teller quello dell’avvocato John Branca.

Ora, come riportato da Variety, sono invece stati rivelati gli otto attori che interpreteranno i quattro fratelli di Jackson, che come noto formarono il popolarissimo gruppo canoro noto come Jackson 5: Jamal R. Henderson interpreta Jermaine Jackson negli ultimi anni del film, mentre Jayden Harville interpreta la sua versione più giovane. Tre Horton e Jaylen Lyndon Hunter condividono il ruolo di Marlon Jackson; Rhyan Hill e Judah Edwards sono Tito; Joseph David-Jones e Nathaniel Logan McIntyre interpretano rispettivamente la versione anziana e quella giovane di Jackie Jackson.

“La natura veramente epica di questo film richiedeva un totale di dieci attori con il talento necessario per ritrarre i Jackson 5 attraverso gli anni“, ha dichiarato il produttore Graham King annunciando il casting. “Sono entusiasta di portare questo straordinario gruppo di attori e interpreti al pubblico mondiale con questo film“. Come noto, il film sarà diretto da Antoine Fuqua (Training Day, The Equalizer, Emancipation) e le riprese sarebbero attualmente in corso.

Tutto quello che sappiamo su Michael

In uscita nelle sale il 18 aprile 2025, Michael è il nuovo progetto di Fuqua, il regista di Training Day e della trilogia di The Equalizer. Secondo la sinossi ufficiale il film “offrirà al pubblico un ritratto avvincente e onesto dell’uomo brillante ma complicato che è diventato il Re del Pop. Il film presenta i suoi trionfi e le sue tragedie su una scala epica e cinematografica – dal suo lato umano e le sue lotte personali al suo innegabile genio creativo, esemplificato dalle sue performance più iconiche. Come mai prima d’ora, il pubblico potrà dare uno sguardo dall’interno a uno degli artisti più influenti e all’avanguardia che il mondo abbia mai conosciuto“.

Il team creativo dietro Michael si propone dunque di fare luce sull’”uomo brillante ma complicato” dietro successi come “Thriller” e “Billie Jean”. La storia coprirà sia il suo personaggio nel mondo dello spettacolo che la sua vita familiare, mostrando probabilmente il suo rapporto instabile con alcune delle persone a lui più vicine – in particolare suo padre, Joe Jakson, che sarà interpretato dal candidato all’Oscar Colman Domingo (Rustin). Oltre a Domingo e Jackson, Michael vedrà anche la partecipazione dell’esordiente Juliano Krue Valdi nel ruolo di una versione più giovane del Re del Pop, Nia Long (Boyz n the Hood) nel ruolo della madre di Michael, Katherine Jackson, e Miles Teller nel ruolo di uno degli avvocati di Jackson.