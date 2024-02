James Gunn e Peter Safran hanno confermato di voler resettare l’Universo DC, facendo debuttare nei prossimi anni una serie di film e show televisivi esclusivi su Max. La prima avventura cinematografica del nuovo DCU sarà, come noto, Superman: Legacy, scritto e diretto dallo stesso Gunn e la cui produzione dovrebbe iniziare molto presto. In un recente post su Threads, Gunn ha ora chiarito un nuovo aspetto di Superman: Legacy, ovvero il suo potenziale budget per le riprese, smentendo alcuni rumor recentemente emersi online a tal proposito.

Secondo un rapporto di BizJournals.com, il budget di produzione del film sarebbe di 364 milioni di dollari, il che lo renderebbe il secondo film di supereroi più costoso di tutti i tempi dopo Avengers: Age of Ultron. Gunn ha confermato che il rapporto non riflette affatto il budget di Superman: Legacy, scrivendo: “Assolutamente no. Come diavolo pensano di sapere qual è il nostro budget?“. Non è dunque questo il budget del film, che sarebbe altrimenti stato quantomai importante, facendo di Superman: Legacy un film anche piuttosto rischioso da un punto di vista economico.

Superman: Legacy, tutto quello che sappiamo sul film

Superman: Legacy, scritto e diretto da James Gunn, non sarà un’altra storia sulle origini, ma il Clark Kent che incontriamo per la prima volta qui sarà un “giovane reporter” a Metropolis. Si prevede che abbia già incontrato Lois Lane e, potenzialmente, i suoi compagni eroi (Gunn ha detto che esistono già in questo mondo e che l’Uomo di domani non è il primo metaumano del DCU).

Il casting, come già detto, ha portato alla scelta degli attori David Corenswet e Rachel Brosnahan come Clark Kent/Superman e Lois Lane. Nel casta anche Isabela Merced, Edi Gathegi, Anthony Carrigan, Nicholas Hoult e Nathan Fillion.

Il film è stato anche descritto come una “storia delle origini sul posto di lavoro“, suggerendo che una buona parte del film si concentrerà sull’identità civile di Superman, Clark Kent, che è un giornalista del Daily Planet. Secondo quanto riferito, Gunn ha consegnato la prima bozza della sua sceneggiatura prima dello sciopero degli sceneggiatori, ma ciò non significa che la produzione non subirà alcun impatto in futuro.

“Superman: Legacy è il vero fondamento della nostra visione creativa per l’Universo DC. Non solo Superman è una parte iconica della tradizione DC, ma è anche uno dei personaggi preferiti dai lettori di fumetti, dagli spettatori dei film precedenti e dai fan di tutto il mondo”, ha detto Gunn durante l’annuncio della lista DCU. “Non vedo l’ora di presentare la nostra versione di Superman, che il pubblico potrà seguire e conoscere attraverso film, film d’animazione e giochi”. Superman: Legacy uscirà nelle sale l’11 luglio 2025.