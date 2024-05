Nicole Kidman e Zac Efron si ritrovano in una relazione difficile nel primo trailer di A Family Affair

Dopo aver visto per anni e anni personaggi maschili più anziani portare avanti relazioni sentimentali con donne che hanno la metà dei loro anni, il 2024 è finalmente l’anno in cui le cose cambiano. Dopo il successo di The Idea of You di Prime Video, Netflix ha in cantiere una storia simile con A Family Affair di Nicole Kidman, Zac Efron e Joey King. Il film potrebbe essere facilmente visto come un racconto di formazione per una moltitudine di generazioni diverse, in quanto i tre membri principali del cast provano tutti i dolori della crescita della vita quando sboccia una storia d’amore inaspettata. Oggi è disponibile il primo trailer dell’attesissimo film pieno di star, che vede anche l’iconica Kathy Bates in un ruolo di supporto.

Zara King è bloccata in una situazione da incubo nel trailer ufficiale di A Family Affair, dopo che il suo arrogante capo star del cinema Chris (Zac Efron) decide di intraprendere una relazione sentimentale con sua madre (Nicole Kidman). Sebbene lo conosca come una diva immatura e presuntuosa, Zara non riesce a convincere la madre a buttarsi a capofitto in questa relazione. Trovando scintille in un luogo inaspettato, il personaggio della Kidman si innamora rapidamente della celebrità e vede un uomo diverso da quello descritto dalla figlia. Preoccupata che Chris possa ferire la sua genitrice e migliore amica, Zara inizia a vedere sua madre sotto una luce completamente diversa e cerca di accettare la felicità di sua madre, anche se con l’uomo che lei odia di più al mondo.

A Family Affair, la trama e il cast

Il film è l’ultimo nato dalla penna del regista Richard LaGravenese, che in passato ha diretto progetti come l’adattamento cinematografico del musical di successo The Last Five Years, P.S. I Love You e Freedom Writers. Sebbene LaGravenese abbia una serie di crediti acclamati dalla critica per la scrittura, ha passato la penna a Carrie Solomon, che fa il suo debutto nella scrittura di lungometraggi con Un affare di famiglia, dopo aver lavorato in precedenza nella stanza degli autori per The Good Fight della Paramount+. Mentre The Idea of You, diretto da Anne Hathaway e Nicholas Galitzine, era nato come una fan-fiction (si dice su Harry Styles) di Robinne Lee, A Family Affair affronta la storia d’amore tra due generazioni da una prospettiva diversa. Tuttavia, entrambi gli uomini occupano posizioni di potere, visto che Galitzine ha interpretato una pop star molto famosa ed Efron un noto attore.

Come abbiamo detto in apertura, il team di casting di Un affare di famiglia non ha perso occasione per portare con sé i più grandi nomi del settore. Il resto del cast è composto dalla leggendaria Shirley MacLaine (Magnolie d’acciaio) e da Liza Koshy (Players).