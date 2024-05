Norimberga: Russell Crowe nelle prime foto è irriconoscibile

Il giornale Deadline ha svelato diverse immagini esclusive di Russell Crowe e Rami Malek in Norimberga, il thriller di prossima uscita diretto da James Vanderbilt. Vanderbilt è stato produttore di film horror e thriller iconici come Scream e Zodiac e ha anche scritto la sceneggiatura di entrambi i film Murder Mystery di Netflix con Adam Sandler e Jennifer Aniston. Ha fatto il suo debutto alla regia con Truth, con Cate Blanchett e Robert Redford, e Norimberga sarà il suo primo approccio al dramma politico del 2015.

Norimberga è basato su The Nazi and the Psychiatrist dell’autore Jack El-Hai, che racconta la storia del tenente colonnello Douglas Kelley, uno psichiatra militare statunitense a bordo di un aereo con diversi ufficiali nazisti di alto rango che erano stati fatti prigionieri. Kelley è stato il primo psichiatra alleato a valutare i famigerati leader nazisti e, sebbene molti film sulla Seconda Guerra Mondiale abbiano esaminato diverse parti del conflitto, Norimberga sarà il primo adattamento a raccontare la storia attraverso gli occhi di Kelley. Crowe interpreterà uno dei prigionieri nazisti, Herman Göring, e Malek interpreterà lo psichiatra Kelley.

Il processo di Norimberga fu un’arma a doppio taglio; se da un lato si è riusciti a far luce su tutte le atrocità commesse dai nazisti durante la Seconda Guerra Mondiale, dall’altro hanno anche convinto la gente che non c’era più nulla di cui preoccuparsi, il che non era vero. Il regista Vanderbilt, che ha anche scritto la sceneggiatura di Norimberga, ha parlato di ciò che lo ha attratto verso il film:

“Ho saputo del processo di Norimberga a scuola, quindi conoscevo i fatti di base. Ma non appena ho letto della relazione tra questi due uomini (Göring e Kelley), sono stato davvero attratto dall’idea di raccontare una storia personale tra loro e come si sono scontrati a questo crocevia della storia.”

Chi interpreteranno Russell Crowe e Michael Shannon a Norimberga?

Russell Crowe interpreterà Hermann Göring, un ex politico tedesco e leader del partito nazista, mentre Michael Shannon sarà Robert H. Jackson, il pubblico ministero a capo dei processi.

Bluestone Entertainment, Walden Media e Széchenyi Funds stanno finanziando il film, mentre Vanderbilt, Richard Saperstein, William Sherak, Brad Fischer, Istvan Major e Paul Neinstein sono tutti produttori. Il team di produttori esecutivi include Frank Smith, Ben Tappan, Cher Hawrysh, Annie Saperstein, Brooke Saperstein, Beau Turpin, Nikolett Barabas e Béla Hajnal.

“È un onore assoluto lavorare con un gruppo di attori così straordinariamente talentuosi”, ha detto Vanderbilt riguardo al casting di Crowe, Malek e Shannon. “I nostri partner di Bluestone e Walden sono stati di incredibile supporto e non vedo l’ora di portare questa straordinaria storia vera sullo schermo”.

“È un privilegio collaborare con questo formidabile gruppo di artisti“, ha aggiunto Richard Saperstein, CEO di Bluestone Entertainment. “Sono emozionato e onorato dalla possibilità di far parte di una narrazione così importante e rilevante”.

Vanderbilt è noto per aver diretto e co-sceneggiato Truth del 2015, con Cate Blanchett, Robert Redford e Dennis Quaid. Ha anche lavorato alle sceneggiature di Zodiac del 2007, The Losers del 2010, The Amazing Spider-Man del 2012, White House Down del 2013, Independence Day: Resurgence del 2016, Scream del 2022 e Scream VI del 2023.