Film Noir: 13 titoli perfetti da vedere dall’inizio alla fine

Tradotto semplicemente con il significato di “film nero” o “film oscuro”, il genere del film noir è stato un punto fermo del cinema fin dall’epoca del muto. Ogni cinefilo sa che il genere ha molti elementi che sono spesso, se non sempre, presenti in combinazione: estetica come l’ombra e l’esagerazione, materiale moralmente torbido come gli antieroi e le narrazioni complicate (spesso raccontate in modo non lineare, attraverso una voce fuori campo hardboiled) – e, naturalmente, le femme fatali.

Ci sono alcuni classici film noir da manuale, come La fiamma del peccato (Double Indemnity) e Il mistero del falco (The Maltese Falcon), che sono punti fermi della storia e della composizione del genere, ma il noir si fonde spesso con altri generi come il romanticismo, il cinema di spionaggio, l’azione e l’horror, a volte con effetti artisticamente sbalorditivi. I seguenti titolo sono noir e neo-noir semplicemente impeccabili dall’inizio alla fine. Questi film indispensabili, dalla Hollywood classica alla New Hollywood, fino ai tempi più moderni, ricordano agli appassionati di cinema e ai neofiti del noir perché questo genere è così inebriante.

La morte corre sul fiume (The Night of the Hunter)

Un’ossessionante e visivamente mozzafiato miscela di thriller psicologico, film poliziesco e puro horror gotico con sfumature fiabesche, il classico incubo hollywoodiano vede protagonista Robert Mitchum nei panni di uno dei cattivi più iconici e terrificanti del cinema: Il “Reverendo” Harry Powell, un uomo di chiesa fraudolento che cerca una fortuna in denaro nel possesso di due bambini piccoli.

Questo è stato l’unico film diretto dallo stimato attore Charles Laughton e, all’epoca, fu generalmente rifiutato o del tutto disprezzato. Come un altro splendente, ma cupo e brutale, rovina-carriera, Peeping Tom, è oggi riconosciuto come in anticipo sui tempi. È allo stesso tempo uno dei film noir più belli, più spaventosi e più strani mai realizzati. La star del cinema muto Lillian Gish è preziosa quanto Mitchum per il film, in quanto sua controparte, donna di fede e protettrice di bambini smarriti. La notte del cacciatore è un film che non ha eguali.

L.A. Confidential

Conciso ma magistralmente adattato dall’ampio romanzo di James Ellroy, l’intramontabile poliziesco di Curtis Hanson segue due uomini di legge apparentemente male assortiti (Russell Crowe e Guy Pearce) che devono fare squadra per sgominare una rete di corruzione che arriva fino ai vertici della catena alimentare nella Los Angeles degli anni Cinquanta.

Molti dei film di questa lista vivono nell’ombra; L.A. Confidential è in gran parte un affare luminoso e solare in superficie. È fin troppo efficace nel contrastare un mondo di corruzione malata, egoista e violenta che si trova sotto la città degli angeli, una città di sogni dove molti sogni sono morti. L.A. Confidential stabilisce un tempo e un luogo e suscita un’enorme risposta emotiva. Oltre a essere una storia di criminalità avvincente come mai se ne vedono sullo schermo, è uno dei migliori film sull’amicizia tra uomini e una storia d’amore recitata in modo impeccabile. Kim Basinger ha vinto un Oscar meritatissimo, interpretando un personaggio imperfetto ma estremamente simpatico che, in senso figurato, scaglia le idee preconcette sulla femme fatale direttamente fuori dalla finestra di un grattacielo.

Il mistero del falco (The Maltese Falcon)

Sebbene sia davvero importante citare Il grande sonno e altri noir con Laurent Bacall, l’apparizione più iconica di Humphrey Bogart nel genere è innegabilmente quella di Sam Spade nel debutto alla regia di John Huston, Il mistero del falco (The Maltese Falcon). L’attore, incomparabilmente cool, recita accanto a Mary Astor e Peter Lorre in un potboiler sull’isteria che circonda l’omonimo MacGuffin, una statuetta abbagliante e misteriosa. In realtà, però, Il mistero del falco (The Maltese Falcon) parla dell’avidità e della sua futilità che consuma l’anima.

Il film di Huston è, di fatto, un remake. Vale la pena di vedere la versione del 1931, più leggera ma più cruda, il cui successo iniziale fu fortemente compromesso dal Codice Hays, che rimase in vigore fino al 1968. Il film del 1941 è ampiamente considerato il miglior film poliziesco di sempre, uno dei primi 25 film conservati dal National Film Registry della Biblioteca del Congresso.

Drive (2011)

Per tutti gli incassi e la pubblicità di Barbie, è molto probabile, almeno per i cinefili, che Drive sia il ruolo più iconico di Ryan Gosling. Spesso silenzioso, ma con una presenza imponente e minacciosa, spesso piuttosto romantica e sognante (tutto ciò si potrebbe dire del film stesso), è impeccabile nei panni di Driver, un autista (davvero), che si ritrova invischiato con dei criminali, insieme a una giovane vedova (Carey Mulligan) che deve proteggere.

Come in Pulp Fiction, Drive racconta una storia di criminalità non memorabile, ma è la narrazione, la messa in scena di tutto ciò che lo rende un capolavoro. Nicholas Winding Refn avrebbe inciampato con il banale film di Lynch The Neon Demon e con lo sconcertante Only God Forgives, ma Drive sarà il paradiso dei film di mezzanotte per un tempo infinito. Ci sono innegabilmente echi di un altro noir essenziale, Taxi Driver, ma la presenza di Gosling e la chimica romantica rendono questo film molto più tenero, al di sotto delle scene e del gore.

Viale del tramonto (Sunset Boulevard, 1950)

Pochi anni dopo aver realizzato il film che ancora oggi definisce il cinema noir (ne parleremo tra poco), il maestro di tutti i generi hollywoodiani Billy Wilder ne ha realizzato un altro altrettanto apprezzato, una satira su Hollywood che satireggia Hollywood. È ancora il miglior film dell’industria su se stessa. Gloria Swanson e William Holden sono i protagonisti di questo film fumoso, affascinante e spesso molto divertente, che racconta di un’ex star del cinema e di un aspirante sceneggiatore con i loro difetti e le loro delusioni di gloria.

Gli Academy Awards del 1951 furono un vero e proprio record per la categoria della migliore attrice. Bette Davis e Anne Baxter di All About Eve furono entrambe nominate nella categoria principale su insistenza di quest’ultima, in un caso di vita che imita l’arte. Anche la Swanson fu nominata. La corsa sorprendentemente ravvicinata ha apparentemente diviso i voti, portando a una vittoria shock per l’esordiente Judy Holliday in Going My Way. Tutte e tre le interpretazioni citate sono entrate nei libri di storia in un modo meno effimero di una vittoria agli Oscar.

Vertigine (Laura, 1944)

Il genere film noir è noto per le sue trame contorte (si veda Il falcone maltese come riferimento), ma Vertigine di Otto Preminger si distingue in questo senso. È tanto un trionfo dello stile sulla sostanza quanto un trionfo dello stile sulla sanità mentale. Dana Andrews recita accanto a Vincent Price e Clifton Webb, nei panni di un detective che si innamora di un dirigente morto (Gene Tierney) sul cui omicidio sta indagando.

Vertigine , uscito lo stesso anno del film noir sovrano La fiamma del peccato (Double Indemnity), ha ricevuto un Oscar per la sua fotografia in bianco e nero. È una storia d’amore sincera e una storia di fantasmi come l’intramontabile Rebecca di Hitchcock è una storia di fantasmi. È conservato nel National Film Registry dal 1999 e la sua reputazione è cresciuta nel tempo. C’è stato un remake televisivo del 1968, scritto da Truman Capote, che è stato criticato ed è difficile da trovare al giorno d’oggi. Rimanete sul superlativo originale.

Blue Velvet (1986)

Molti registi si sono cimentati nell’emulazione dello stile di David Lynch con risultati deludenti e spesso sconcertanti. In realtà esiste un solo David Lynch. Insieme a film del calibro di Mulholland Drive, Eraserhead e il meglio di Twin Peaks, questa pietra miliare degli anni ’80 rappresenta l’opera più pienamente realizzata e gratificante che ha reso il termine “lynchiano” degno di essere aggiunto al dizionario di Oxford. Il film poliziesco, che racconta di uno studente universitario idealista che entra in contatto con la malavita dopo aver trovato un orecchio mozzato, è interpretato da Kyle MacLachlan, Isabella Rossellini e Dennis Hopper (indimenticabile nel ruolo del cattivo ipersessualizzato Frank Booth).

Per la cronaca, non tutti i film di Lynch sono così inquietanti o misteriosi. The Elephant Man è un dramma semplice che si inserisce stranamente nel resto del canone, e Lynch ha dato ulteriore prova della sua abilità con il dolce e semplicemente perfetto film per famiglie The Straight Story nel 1999.

Notorious – L’amante perduta (1946)

Il noir più iconico di Alfred Hitchcock è a colori, ed è un film noir chiamato La donna che visse due volte (Vertigo) (sapete, il film che è in ogni lista dei migliori film mai realizzati, a volte in cima). È importante ricordare che Notorious è altrettanto bello. Roger Ebert lo ha definito “l’espressione più elegante dello stile visivo del maestro“. Cary Grant, Ingrid Bergman e Claude Rains danno il meglio di sé in una spy story cupa, a volte cinica, ma alla fine profondamente romantica, su un triangolo amoroso mortale nell’immediato dopoguerra.

Notorious non ha età, solo un po’ meglio di così. Diventa sempre più fresco e urgente con il passare del tempo. La sceneggiatura di Ben Hecht affronta una storia d’amore tossica e l’alcolismo con una schiettezza che era in anticipo sui tempi, almeno sulla pellicola. Girato con una macchina da presa che scivola sapientemente e con sfumature d’argento che potrebbero far dubitare lo spettatore che i film abbiano mai avuto bisogno del colore, Notorious è un film freddo ma umanistico che culmina con alcuni dei gesti e dei dialoghi più romantici mai realizzati su pellicola.

L’ultima seduzione (1994)

Non diversamente dall’esasperante esclusione burocratica di Essie Davis per il suo lavoro in The Babadook 20 anni dopo, Linda Fiorentino non ha avuto diritto a una meritatissima nomination agli Oscar perché L’ultima seduzione è andato in onda sulla TV via cavo premium nello stesso periodo in cui ha ricevuto un’uscita limitata nelle sale. È un vero peccato: questo è stato uno dei film più avvincenti di un anno insolitamente forte per il cinema hollywoodiano e internazionale.

Nel teso thriller erotico a basso costo di John Dahl, l’attrice (che di lì a poco sarebbe stata memorabilmente co-protagonista di Men In Black) interpreta una femme fatale che scappa con i soldi della droga del marito prima di pianificare la sua prossima grande truffa. Con tutta l’attenzione che Sharon Stone ha ricevuto per Basic Instinct due anni prima (la sua interpretazione era migliore di quella del film, che era un po’ goffo), la Fiorentino è il vero successore della Phyliis Dietrichson di Barbara Stanwyck come un’agghiacciante, a volte divertente, assolutamente spietata e in effetti diabolica, zenit dell’archetipo.

Collateral (2004)

Tom Cruise è sempre stato uno dei migliori attori del pianeta, un attore migliore di quanto gli venga riconosciuto. Molti indicheranno Magnolia come la sua migliore interpretazione drammatica, ma vale la pena considerare anche Collateral. È animalesco, innegabilmente simile a un lupo, nel neo-noir d’azione di Michael Mann, che racconta di un sicario che incastra un innocente tassista (Jamie Foxx) in una notte di colpi su colpi.

Intriso di neon, luci alte e ombre basse, questo è il primo film di Mann girato quasi interamente in digitale. Collateral è il film migliore, più accurato e più efficace mai realizzato su Los Angeles di notte. Da una breve ma magnifica scena di coyote che si aggira per le strade urbane a una sparatoria in un nightclub che è tra le migliori mai girate da un regista che è maestro in questo genere di cose, Collateral è tanto un esame di una città enorme e impersonale quanto un gioco di moralità che si svolge nel taxi.

La donna che visse due volte (Vertigo, 1958)

È impossibile stilare una lista di noir perfetti, o di film perfetti, senza arrivare a La donna che visse due volte (Vertigo, 1958). Nominato il più grande film di tutti i tempi dal sondaggio 2012 di Sight and Sound tra i critici internazionali, è l’intramontabile storia di ossessione del Maestro della Suspense, con protagonista l’apprezzato veterano militare e attore veterano James “Jimmy” Stewart nei panni dell’investigatore privato John “Scotty” Ferguson, che si invaghisce dell’affascinante bionda (Kim Novak) che gli è stata assegnata.

La donna che visse due volte (Vertigo, 1958) è un superbo esempio di arte cinematografica, davvero senza pari. Dall’uso deliberato dei colori per esaltare la narrazione in una fotografia morbida e sognante alla colonna sonora fragorosa ma romantica di Bernard Hermann, che potrebbe essere la più grande di tutti i film. I titoli di testa animati di Saul Bass raffigurano un vortice circolare che preannuncia la paura dell’altezza di Scotty, certo, ma soprattutto il suo ciclo di ossessione, un ciclo di morte.

Chinatown (1974)

Sebbene si possa facilmente sostenere che le sue interpretazioni più iconiche siano quelle di Shining e di Qualcuno volò sul nido del cuculo (e persino di Batman), si può affermare che Chinatown sia il più grande film di Jack Nicholson. L’attore recita accanto a Faye Dunaway e al regista del Falcone Maltese John Huston in un mistero scritto da Robert Towne e ispirato alle vere guerre per l’acqua in California all’inizio del XX secolo. La New Hollywood era un’epoca di rottura delle regole consolidate; Chinatown è il neo-noir definitivo.

Lo sceneggiatore e il regista Roman Polanski hanno notoriamente litigato – e alla fine si sono lasciati in pessimi rapporti – sul finale del film. Il regista ha insistito per il finale senza speranza, nichilista ma drammaticamente squisito che abbiamo ottenuto, con una tragica e complessa femme fatale colpita alle spalle e le ultime vestigia di innocenza e speranza consegnate direttamente nelle grinfie del male, per giunta dalla polizia. Poche grandi produzioni americane si sono concluse con una tale assenza di luce. Inoltre, non c’è mai stato un finale migliore. “Lascia perdere, Jake. È Chinatown”.

La fiamma del peccato (Double Indemnity, 1944)

Ed ecco il nonno di tutti. Il thriller hardboiled di Billy Wilder è quanto di più ricco di suspense possa esistere in un film (Hitchcock disse che le parole più importanti di Hollywood furono “Billy” e “Wilder” dopo averlo visto) e rimane l’ultima parola del genere noir. Basato sulla breve ma incisiva novella di James M. Cain, la storia di un venditore di assicurazioni (Fred MacMurray) che viene incastrato in un omicidio dalla calcolatrice Phyllis Dietrichson (Barbara Stanwyck) è il primo film hollywoodiano dal punto di vista degli assassini. In 80 anni ha mantenuto gran parte del suo mordente.

Come un altro grande thriller, Il silenzio degli innocenti, La fiamma del peccato (Double Indemnity, 1944) è una collaborazione di grandi talenti dietro e davanti alla macchina da presa che fanno il miglior lavoro della loro carriera. La Stanwyck, che a quanto si dice aveva un quoziente intellettivo geniale e all’epoca era la donna più pagata d’America, è forse la più grande risorsa di questo film storico. Phyllis Dietrichson è la più letale, agghiacciante e inconcepibile di tutte le femme fatale, la più grande dell’archetipo, nel “film oscuro” per eccellenza.

