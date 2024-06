Thunderbolts*: Julia Louis-Dreyfus conferma che il film Marvel ha terminato le riprese

Julia Louis-Dreyfus ha confermato che le riprese di Thunderbolts* sono terminate. L’anno prossimo i fan della Marvel conosceranno dunque una nuova super-squadra, meno in stile Avengers e più Suicide Squad. Invece di eroi iconici come Capitan America, Iron Man, Thor o Hulk, Thunderbolts* presenta una squadra composta principalmente da super-soldati. Il personaggio che li riunisce è Valentina Allegra de Fontaine, interpretata proprio da Julia Louis-Dreyfus.

L’attrice è apparsa in diversi progetti Marvel nel corso degli anni, ma dovrebbe avere un ruolo più importante in Thunderbolts* come “nuova versione” di Nick Fury. Mentre aspettiamo l’uscita di Thunderbolts* nel 2025, sappiamo ora che le riprese sono state completate. Intervenendo al podcast Happy Sad Confused, Julia Louis-Dreyfus ha dichiarato che queste si sono concluse “la scorsa settimana, dove ho girato per un bel po’“. Ha anche raccontato di aver incontrato i dirigenti Marvel Kevin Feige e Louis D’Esposito, grandi fan di Seinfeld e Veep.

Mentre si parlava di questi show, è emerso l’argomento dell’ingresso della Louis-Dreyfus nel Marvel Cinematic Universe. L’attrice ha aggiunto che ciò che le piace di più di Valentina Allegra de Fontaine è che è misteriosa, non si sa se è buona o cattiva, e che è una burattinaia che viene inserita in progetti qua e là, e Thunderbolts* è il suo ruolo più importante. Non resta a questo punto che attendere di poter vedere qualche primo materiale promozionale del film, come immagini ufficiali o un teaser.

Tutto quello che sappiamo su Thunderbolts*

Durante il panel dei Marvel Studios al D23 2022, il presidente dei Marvel Studios Kevin Feige ha svelato il cast del prossimo film Thunderbolts*, che sarà una squadra composta principalmente da supercriminali e antieroi. Comprende la Contessa Valentina Allegra de Fontaine (Julia Louis-Dreyfus), Red Guardian (David Harbour), Ghost (Hannah Jon-Kamen), US Agent (Wyatt Russell), Taskmaster (Olga Kurylenko), Yelena Belova/Black Widow (Florence Pugh) e Il Soldato d’Inverno (Sebastian Stan). Secondo quanto appreso la contessa Valentina Allegra de Fontaine metterà insieme la squadra e potrebbe anche essere parzialmente responsabile della creazione di Sentry.

Harrison Ford – ammesso che sia ancora presente – sostituirà il defunto William Hurt nei panni di Thaddeus “Thunderbolt” Ross. Thunderbolts* è attualmente previsto nelle sale il 2 maggio 2025. Il film sarà diretto da Jake Schreier, la cui storia come regista non è estremamente ampia, avendo lavorato solo a Robot & Frank del 2012, Paper Towns del 2015 e alla versione filmata del 2021 di Chance the Rapper’s Magnificent Coloring World Tour.

LEGGI ANCHE: THUNDERBOLTS*: 7 indiscrezioni e spoiler da conoscere sul possibile film Marvel sui Dark Avengers