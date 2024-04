Now You See Me 3: nuove conferme per il cast del threequel

Ariana Greenblatt si unisce all’ensemble di Now You See Me 3 della Lionsgate aggiungendosi all’ensemble già confermato che comprende Jesse Eisenberg, Woody Harrelson, Isla Fisher, Dave Franco e Mark Ruffalo, già visti nei due film precedenti. Ruben Fleischer è il regista. Eric Warren Singer, Seth Graham Smith e Mike Lesslie hanno scritto la sceneggiatura.

I dettagli della trama sono sconosciuti al momento. La Lionsgate non ha commentato. Il film sarà il terzo capitolo della serie Now You See Me, che ha incassato 687 milioni di dollari WW. Bobby Cohen e Alex Kurtzman di Secret Hideout stanno nuovamente collaborando per produrre.

Ariana Greenblatt è sulla cresta dell’onda dopo il suo grande successo Barbie, che ha incassato 1,3 miliardi di dollari al botteghino dello scorso anno ed è stato anche nominato come miglior film. Successivamente la vedremo in Borderlands della Lionsgate, dove recita al fianco di Cate Blanchett. Ha anche interpretato la giovane Ashoka in Ashoka per Disney e Lucasfilm.