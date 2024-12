Peaky Blinders: una nuova foto dal film con Cillian Murphy e Barry Keoghan

È ora di tirare fuori il tweed e i cappellini: Peaky Blinders sta per tornare. Cillian Murphy riprenderà il ruolo del gangster di Birmingham Tommy Shelby in un nuovo film in arrivo su Netflix, realizzato in collaborazione con BBC Film. È possibile intravedere Murphy e il co-protagonista Barry Keoghan in costume in una nuova foto, rilasciata in concomitanza con la fine delle riprese del film in arrivo.

“Sembra che Tommy Shelby non abbia ancora finito con me”, ha dichiarato a Netflix Murphy, che si è riunito con Knight sul set. “È molto gratificante collaborare nuovamente con Steven Knight e Tom Harper alla versione cinematografica di Peaky Blinders. Questo è un film per i fan”.

Chi fa parte del cast del film di Peaky Blinders ?

Cillian Murphy ( Oppenheimer , Un posto tranquillo parte II )

, ) Rebecca Ferguson ( Dune , Mission Impossible )

, ) Tim Roth ( Reservoir Dogs , The Hateful Eight )

, ) Stephen Graham ( Matilda , Boiling Point )

) Sophie Rundle ( After the Flood, Gentleman Jack )

) Ned Dennehy ( Culprits, The Peripheral )

) Packy Lee ( Blue Lights )

) Ian Peck ( Le sue materie oscure, Robin Hood )

) Jay Lycurgo ( Steve , Half Bad: The Bastard Son & The Devil Himself )

, ) Barry Keoghan (Saltburn, The Banshees of Inisherin)

Di cosa parla il film Peaky Blinders ?

Il film, le cui riprese sono state completate, sarà l’epica continuazione della pluripremiata saga di gangster, durata sei stagioni. Ambientata a Birmingham tra il 1919 e il 1934, Peaky Blinders segue l’ascesa (e a volte la caduta) della famiglia Shelby in un mondo segnato da radicali cambiamenti sociali, economici e politici.

“Sono entusiasta di vedere le telecamere girare su questo nuovo capitolo della storia di Peaky Blinders, ambientato durante la Seconda Guerra Mondiale”, ha dichiarato Knight, creatore di Peaky Blinders , a Netflix. “Il Paese è in guerra e così, naturalmente, lo sono anche i nostri Peaky Blinders”.

Harper, che ha diretto gli episodi della prima stagione dello show nel 2013, dirigerà il nuovo film da una sceneggiatura di Knight. “Quando ho diretto per la prima volta Peaky Blinders più di 10 anni fa, non sapevamo cosa sarebbe diventata la serie, ma sapevamo che c’era qualcosa nell’alchimia del cast e della scrittura che sembrava esplosivo”, ha detto Harper. “Peaky è sempre stata una storia di famiglia – e quindi è incredibilmente emozionante riunirsi con Steve e Cillian per portare il film al pubblico di tutto il mondo su Netflix”.

“C’è un grande senso di attesa e di eccitazione tra il nostro eccezionale cast e la troupe”, ha aggiunto Harper. “Siamo grati ai fan per averci portato a questo punto e crediamo che il prossimo capitolo ci regalerà qualcosa di straordinario”.