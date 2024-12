Chi è Bob Avila? spiegazione del tributo alla fine di Yellowstone

L’episodio 14 della stagione 5 di Yellowstone, “La vita è una promessa”, offre un tributo al defunto Bob Avila prima dell’inizio, ma non è chiaro chi fosse o quale fosse il suo legame con la serie. L’omaggio consiste in un cartello nero con un testo bianco che dice: “Questo episodio è dedicato a Bob Avila. Ci vediamo lungo il sentiero polveroso, Amigo”. La scritta sfuma nella prima scena dell’episodio dal titolo ironico “La vita è una promessa”, che ritrae degli indigeni che gettano dei tubi in uno specchio d’acqua mentre la stagione 5, parte 2, di Yellowstone si avvia alla conclusione.

Avila non era direttamente collegato agli eventi dell’episodio, che rivelano il destino di ogni membro della famiglia Dutton diYellowstone. Tuttavia, sebbene Avila non sia stato coinvolto nella quinta stagione di Yellowstone , parte 2, ha avuto un cameo durante la stagione precedente. Inoltre, il tributo dimostra l’importanza della cultura dei cowboy per Yellowstone, dato che Avila è ben noto a chi si occupa di rodei ed eventi simili.

Bob Avila è un cavaliere professionista leggendario nella vita reale

Anche se ha avuto solo una piccola parte in Yellowstone, Bob Avila era famoso in tutto il mondo come addestratore di cavalli. Avila era nato in questo mondo (tramite il Rodeo), ma aveva superato le alte aspettative riposte in lui in quanto figlio di un cowboy da rodeo che allenava cavalli e di una madre che dava lezioni di equitazione. Avila era un cavaliere professionista dell’American Quarter Horse Association, aveva guadagnato somme significative da diverse organizzazioni nazionali di equitazione ed era un membro della Quarter Horse Hall of Fame.

Tutte queste qualifiche lo rendevano il tipo di cowboy che Yellowstone rispettava, ma la più grande eredità di Avila è stata quella di mentore e pioniere. Era noto per aver mostrato ad altri cowboy come allevare e addestrare i cavalli e ha continuato a essere attivo nelle comunità di cowboy fino alla sua morte, avvenuta all’età di 72 anni. La partecipazione a Yellowstone nel ruolo di addestratore di cavalli si adattava perfettamente a chi era Avila e non sorprende che la serie abbia pianto la sua scomparsa.

Perché la stagione 5, episodio 14 di Yellowstone è dedicata a Bob Avila?

Il tributo di Yellowstone ad Avila è senza dubbio dovuto al fatto che la serie lo rispetta come leggendario addestratore di cavalli. Tuttavia, Avila ha avuto anche un’apparizione in Yellowstone. È apparso nel ruolo di se stesso in Yellowstone , stagione 3, episodio 8, “Oggi ho ucciso un uomo”. Il suo ruolo era piccolo ma significativo, in quanto interpretava uno dei numerosi cowboy realmente esistiti che John incontrava mentre cercava di comprare dei nuovi cavalli per il ranch. L’apparizione di Avila ha contribuito sia alla sua eredità che al marchio del franchise diYellowstone di mostrare rispetto e apprezzamento per i cowboy reali.

Purtroppo Avila è morto il 9 novembre, il giorno prima della prima puntata della quinta stagione di Yellowstone , ma la serie lo ha onorato nel migliore dei modi rendendogli omaggio prima di concludere quella che potrebbe essere la sua ultima stagione.

Sebbene sia discutibile se il neo-western abbia realizzato abbastanza della wishlist del finale di Yellowstone da soddisfare il pubblico, una cosa è chiara: il western ha mantenuto la sua promessa di rappresentare la vita dei cowboy con onore e rispetto fino alla fine.