Superman: le 5 maggiori rivelazioni del trailer del film DC

Superman ci ha finalmente svelato qualcosa di nuovo con un suo primo teaser trailer, completo di molte rivelazioni sul film del DCU, franchise di cui è il primo titolo ufficiale. Quello scritto e diretto da James Gunn è decisamente un titolo molto atteso e non solo la storia inizierà a dare corpo al più ampio Universo DC e alla sua narrazione generale, ma cercherà anche di risolvere la rappresentazione un po’ frammentata di Superman che deriva dal DCEU. Con questa versione, molti sperano che il DCU abbia un inizio promettente e possa guardare lontano nel futuro.

Il primo teaser trailer offre proprio questo. Il trailer mostra tutto ciò che i fan dei fumetti hanno imparato ad amare di Superman, dall’ottimismo del personaggio al cast di supporto, fino all’iconica colonna sonora di John Williams del film del 1978. Grazie a questo trailer, sono state svelate molte informazioni sull’inizio ufficiale del DCU, dalla prima rivelazione del cast agli altri supereroi e cattivi dell’universo e all’amabile compagno animale dell’Uomo d’Acciaio. Vediamo di qui di seguito le 5 maggiori rivelazioni offerte dal trailer.

5 Superman e Kripto in Superman. Cortesia di DC Studios Il trailer presenta un Superman insanguinato e malconcio È interessante notare che il trailer di Superman si apre con il personaggio principale che si schianta sulla neve. Viene mostrato picchiato, insanguinato e sconfortato, mentre chiede aiuto al suo già citato compagno animale. Naturalmente, la domanda più importante è cosa abbia spinto Superman a trovarsi in una posizione così vulnerabile. La risposta non può che essere Lex Luthor. Luthor è l’iconica arcinemesi di Superman della DC Comics ed è stato confermato che farà parte del prossimo film del DCU prima di chiunque altro oltre al personaggio principale. Il ruolo di Lex è stato affidato a Nicholas Hoult e il trailer di Superman ha dato il primo sguardo ufficiale al personaggio. È molto probabile che questa scena di apertura del trailer di Superman arrivi dopo uno scontro tra Superman e Lex, il quale è stato confermato dal regista che detesta completamente il primo.

4 Clark Kent e Jonathan Kent in Superman. Cortesia di DC Studios La vita da umano come Clark Kent è un elemento centrale Per fortuna, il trailer di Superman mette in evidenza elementi della vita civile di Superman come Clark Kent. Gunn non ha fatto mistero di comprendere quanto la vita di Clark e delle persone che lo circondano sia importante per la storia complessiva dell’Uomo d’Acciaio , e il trailer del film lo rende facilmente evidente. Il trailer mostra David Corenswet nei panni di Clark Kent, che entra al Daily Planet mentre traspare la sua personalità imbranata. Seguono sguardi incrociati tra Clark e la Lois Lane di Rachel Brosnahan, che alludono alla loro relazione, centrale nel film. Più tardi, Clark viene mostrato seduto accanto a Jonathan Kent, suo padre adottivo, nella fattoria della famiglia Kent. Questa è una parte molto importante della vita di Clark ed è un sollievo che il film la mostri tanto quanto la sua forza, velocità e potenza ultraterrene. Questo non solo è importante per una corretta rappresentazione dell’iconico eroe, ma dimostra che Superman avrà un forte nucleo emotivo grazie alla famiglia e agli amici di Clark.

3 Kripto in Superman. Cortesia di DC Studios I poteri di Krypto Una delle rivelazioni più interessanti sul film prima dell’uscita del trailer è stata l’inclusione di Krypto il Supercane. Il trailer di Superman presenta il personaggio, che corre rapidamente in aiuto di Clark non appena viene chiamato. Krypto viene mostrato mentre accompagna a casa un Superman ferito, correndo sul ghiaccio a velocità supersonica per aiutare il suo migliore amico. Oltre a questo, il film probabilmente farà debuttare gli altri poteri di Krypto, dalla capacità di volare alla forza, alla resistenza, alla visione laser e al super respiro.

2 Nicholas Hoult è Lex Luthor in Superman. Cortesia di DC Studios I cattivi della DC presenti nel trailer di Superman Sebbene Lex Luthor sia senza dubbio il principale cattivo, rivelato nel teaser trailer di Superman, diversi altri antagonisti fanno la loro comparsa. Uno di questi è probabilmente legato a Lex ed è stato evidenziato per la prima volta nel primo sguardo ufficiale al Superman di Corenswet rilasciato da James Gunn all’inizio del 2024. Si tratta di una macchina gigante simile a un occhio che fluttua sopra Metropolis e spara un laser verso il suolo. Questa macchina viene avvistata più volte nel trailer e probabilmente sarà qualcosa che Kal-El dovrà fermare a un certo punto del film. Inoltre, nel teaser trailer è presente un kaiju. Il kaiju ha l’aspetto di un verme gigante e può sputare fuoco; Superman viene mostrato mentre sopporta il respiro prima di volare verso il sole. Evidentemente, Lex Luthor non è l’unica presenza malvagia con cui l’Uomo d’Acciaio dovrà confrontarsi nel film del 2025.