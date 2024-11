Dopo 25 anni, Ridley Scott ha finalmente girato la sua scena di combattimento con un rinoceronte ne Il gladiatore II

Per oltre vent’anni, i fan del Il Gladiatore hanno lamentato la perdita di una sequenza d’azione tagliata: una battaglia nel Colosseo in cui Massimo (Russell Crowe) si scontra con un rinoceronte dall’indole scontrosa. Purtroppo, la scena è stata tagliata dal film a causa dell’elevato costo degli effetti al computer nei primi anni 2000. Tuttavia, la scena esiste sotto forma di storyboard grezzi e filmati di prova in computer grafica, accessibili attraverso un Easter egg nascosto nei menu della versione originale del DVD. La natura segreta dell’Easter egg ha dato alla sequenza tagliata una reputazione quasi mitica…se lo sapevi, lo sapevi. Ora, a distanza di tanti anni, Ridley Scott ha finalmente realizzando la sua visione originale di una scena con un rinoceronte per l’attesissimo e stellare Il Gladiatore II.

Il Massimo di Russell Crowe doveva combattere contro un rinoceronte nel Il Gladiatore

C’è molto da apprezzare nell’epopea romana di Ridley Scott. Per cominciare, le indimenticabili interpretazioni di Russell Crowe e Joaquin Phoenix hanno elevato il film al livello degli Oscar (entrambi sono stati nominati agli Academy Awards e Crowe stesso ha portato a casa la statuetta). Inoltre, l’ambientazione di Roma era così convincente che si poteva quasi sentire in bocca il sapore della terra del Colosseo. È stato un film completo che ha lasciato i fan soddisfatti , fino a quando non hanno navigato nei menu della prima edizione del DVD e hanno scoperto un uovo di Pasqua nascosto.

All’interno della schermata di selezione dei capitoli, gli spettatori potevano cliccare su un simbolo misterioso che li portava in una sezione nascosta piena di file segreti. Lì si potevano vedere gli storyboard di un combattimento nel Colosseo che metteva Maximus contro un rinoceronte in carica. Un altro file includeva persino un filmato di prova in computer grafica del rinoceronte (che, per gli standard degli anni 2000, è molto convincente)! All’improvviso, i fan si sono chiesti come sarebbe stato il film con l’inclusione della scena. Così è nata la “Leggenda del rinoceronte”.

Ridley Scott voleva che un rinoceronte fosse spedito sul set de Il Gladiatore

Durante la produzione del Gladiatore nel 1999, girato principalmente a Malta, a sud della Sicilia, il regista Ridley Scott si trovò in difficoltà. La data delle riprese di una grande sequenza di combattimento del secondo atto tra Maximus e un gladiatore veterano chiamato “Tigris” si stava avvicinando rapidamente. La sceneggiatura prevedeva che il diabolico imperatore Commodo, interpretato da Joaquin Phoenix, inserisse un elemento jolly nel combattimento: un rinoceronte infuriato. All’interno della trama, il combattimento veniva promosso come uno spettacolo per le masse, ma il suo vero intento era quello di garantire la morte di Massimo nonostante i danni collaterali. C’era solo un problema: Scott non aveva un rinoceronte.

Dopo aver telefonato in tutto il Mediterraneo e nei continenti circostanti, Scott trovò un addestratore disposto a recarsi nella piccola nazione insulare con un rinoceronte al seguito. Ma la telefonata iniziale ha preso una piega preoccupante quando l’addestratore ha trasmesso un’informazione chiave al team di produzione. Secondo le parole di Scott, riportate da The Hollywood Reporter:

“Quando abbiamo parlato dei diversi animali esotici presenti nel film, abbiamo chiamato un addestratore di animali e gli abbiamo chiesto: ‘Ehi, potete presentarvi a Malta con un rinoceronte?’ e lui ha risposto: ‘Sì, possiamo sicuramente farlo e lavorare con loro’. C’è solo un problema. Quando iniziano a muoversi, non puoi fermarli’”.

Comprensibilmente, questo ha fatto riflettere Scott. Un treno merci con le corna nel bel mezzo di un set già frenetico avrebbe potuto essere una ricetta per il disastro (e una causa di indigestione per i dirigenti della Universal). Scott si rivolse quindi alla CGI e in breve tempo due case di produzione di VFX si contesero il contratto: i Tippett Studios di Berkeley e la PDI Dreamworks di Redwood City. Ciascuna di esse ha presentato animazioni di prova e prezzi elevati, che hanno provocato a Scott un forte shock da bacchettone. È stato allora che Scott ha preso la decisione drastica di abbandonare del tutto il rinoceronte. Per coincidenza, questa era la seconda volta che Scott rifiutava un’offerta ai Tippett Studios. Secondo Phil Tippett, i produttori di Scott avevano contattato la casa di VFX durante la produzione di Blade Runner per la creazione di un gufo in stop-motion. In entrambi i casi, il prezzo sarebbe stato eccessivo.

L’uso delle tigri aveva più senso per il tono de Il Gladiatore

Al posto di un rinoceronte in computer grafica, Scott ha chiesto alla produzione di trovare una manciata di tigri per la scena del combattimento (una richiesta molto più facile rispetto ai rinoceronti in via di estinzione). Sulla carta, sembravano una valida alternativa. Dopo tutto, le tigri sono pericolosi predatori apicali che incutono paura con un semplice ringhio, giusto? Ma quando le telecamere hanno iniziato a girare durante il combattimento, le tigri erano… demotivate. Hanno scelto di oziare come gatti domestici, invece di essere feroci mangiatori di uomini come richiesto dal film. Nessuno sa con certezza perché quel giorno le tigri fossero poco motivate. Forse il caldo o la stanchezza del viaggio? Ma le telecamere hanno girato lo stesso e i risultati sono stati abbastanza convincenti. Con l’aiuto di un montaggio intelligente, gli inserti di tigri ringhiose, accuratamente montati, hanno contribuito a mantenere la tensione della scena. È stata utilizzata anche una leggera CGI per far sembrare che Massimo stesse respingendo le bestie con il suo scudo e il suo gladio.

Il prodotto finale è stato avvincente (e ha rispettato il budget). Ma, cosa forse più importante, ha rispettato il tono del film. L’introduzione di un elemento così fantastico come un rinoceronte in un momento chiave per i personaggi avrebbe potuto far perdere di vista l’atmosfera del film. Mantenendo le tigri sullo sfondo, la macchina da presa ha potuto concentrarsi sulle espressioni dell’eroe mentre combatteva contro uno degli avversari più temibili del film. Anche se le battaglie con i rinoceronti sono state registrate nei registri del Colosseo, un approccio più sottile al combattimento ha fatto sì che la scena fosse di grande effetto (e ha creato un confronto classico).

Il Gladiatore II finalmente concede a Ridley il suo momento con un rinoceronte

La Paramount ha rilasciato il primo trailer de Il Gladiatore II, interpretato da Paul Mescal, Joseph Quinn, Pedro Pascal, Denzel Washington e Connie Nielsen, ed è una vera e propria bomba. Tutto ciò che conosciamo e amiamo del film originale sembra essere stato alzato a undici. I combattimenti sono più grandi, il dramma è più succoso, i cattivi sono più furbi e, guarda un po’, un rinoceronte è presente nel bel mezzo del pavimento del Colosseo! E a quanto pare, questa volta non hanno lesinato sul budget. Con una zanna insanguinata e una velocità di carica davvero spaventosa, questo rinoceronte è temibile come i fan avevano immaginato fin dal 2000.

Si può solo sperare che la sequenza sia all’altezza della leggenda che ha creato, ma la sua presenza nel film sta già riscuotendo il favore dei fan. L’inclusione del rinoceronte è un cenno ai fedeli di vecchia data? O forse Ridley Scott ha portato a termine ciò che ha iniziato tanti anni fa? In ogni caso, i fan del Gladiatore stanno per ottenere ciò che hanno sempre desiderato e meritato.