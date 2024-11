Il Gladiatore II: Denzel Washington parla del film e del possibile film spin-off su Macrinus

Denzel Washington risponde alla possibilità di uno spinoff incentrato sul suo personaggio, Macrinus, del Il Gladiatore II di Ridley Scott. Scott torna a dirigere Il Gladiatore II, sequel del Gladiatore, vincitore del premio per il miglior film nel 2000. Il nuovo film è incentrato su Lucio (Paul Mescal), figlio di Massimo e Lucilla, ora adulto ed ex erede romano spinto nell’arena dei gladiatori dopo che il generale Marco Acacio (Pedro Pascal) guida un’invasione della sua patria sotto il governo dei co-imperatori Caracalla (Fred Hechinger) e Geta (Joseph Quinn). Il Macrinus di Washington, un ex schiavo con l’ambizioso obiettivo di controllare Roma, addestra Lucio a combattere.

In una recente intervista con ET, Washington ha parlato della possibilità di un film spinoff su Macrinus. Non ha confermato alcun progetto, lasciando invece la decisione a Scott stesso. Washington ha risposto incuriosito:

Powered by

Non ci ho pensato affatto. È una domanda da fare a Ridley, voglio dire, non lo so.

Cosa significa il commento di Denzel Washington su uno spinoff di Macrinus

Personaggio complesso, Macrinus gestisce una scuderia di gladiatori e lavora come trafficante d’armi, fornendo cibo e olio agli eserciti romani in Europa, mentre studia un modo per usurpare i due imperatori dall’ombra. In un’intervista con Screen Rant, Washington ha sottolineato che il suo personaggio è “a letto con il diavolo”. Come ex schiavo che si fa strada verso il potere, Macrinus è un personaggio con una ricca storia alle spalle che può offrire una prospettiva sfumata sul mondo politico e sociale dell’antica Roma.

È un personaggio che conosce bene la violenza di un governo tirannico, ma è stato accecato dalla sua stessa brama di conquista. Macrinus lascia intendere una storia piena di intrighi, alleanze e conflitti che potrebbero sviluppare il mondo del Gladiatore in modi inesplorati. Scott ha già rivelato i piani per un Gladiatore 3, dimostrando che il regista non ha ancora finito con questo universo. Con Scott al timone e Washington che dà spessore al ruolo, uno spinoff su Macrinus potrebbe seguire le manovre politiche e i sacrifici personali che lo hanno plasmato, soprattutto se Il Gladiatore II dovesse avere successo.