Russell Crowe sugli attori che si lamentano delle parti nei cinecomics: “È il vostro ruolo, interpretatelo”

Russell Crowe non è nuovo ai film sui fumetti/supereroi, essendo già apparso in Man of Steel e Thor: Love and Thunder. Ha anche un ruolo nel prossimo Kraven il cacciatore della Sony Pictures, e sembra che il premio Oscar non abbia molto tempo per gli altri attori che firmano per questo tipo di film e poi si lamentano di non aver raggiunto un certo standard.

Nel corso di una chiacchierata con GQ, a Russell Crowe è stato chiesto di parlare della sua esperienza nella realizzazione di progetti di supereroi, in particolare alla luce del fatto che la star di Madame Web, Dakota Johnson, in una recente intervista ha dichiarato di sentirsi come se il film fosse stato realizzato “da un comitato”.

“Non si può fare arte basandosi su numeri e algoritmi“, ha dichiarato l’attrice. “Da tempo ho la sensazione che il pubblico sia estremamente intelligente, mentre i dirigenti hanno iniziato a credere che non lo sia. Il pubblico sarà sempre in grado di riconoscere le stronzate. Anche se i film inizieranno a essere realizzati con l’intelligenza artificiale, gli esseri umani non vorranno vederli“.

Molti si sono detti d’accordo con i commenti della Johnson e l’hanno elogiata per la sua onestà dopo che Madame Web è stato brutalmente criticato, ma sembra che Russell Crowe ritenga che stia prendendo l’intera faccenda un po’ troppo sul serio.

“Non voglio fare alcun commento su ciò che gli altri potrebbero aver detto o sulla loro esperienza, ma… stai facendo emergere la qualità impetuosa del mio umorismo. [Mi stai dicendo che hai firmato per un film della Marvel e per un universo di personaggi dei cartoni animati… e non hai avuto abbastanza pathos? Non sono sicuro di come possa migliorare la situazione per te. È una macchina gigantesca, e fanno film di una certa dimensione… sono lavori. Sai: ecco il tuo ruolo, recita la parte. Se vi aspettate che questo sia un evento che vi cambierà la vita, credo che siate qui per le ragioni sbagliate“.

Russell Crowe ha precisato che non stava facendo “un commento diretto su di lei perché non la conosco e non so cosa abbia passato“, riconoscendo che “si può avere un’esperienza di merda in un film… Sì, si può“.

“Ma è questo il processo Marvel? Non sono sicuro che si possa dire così”, ha aggiunto. “Non ho avuto una brutta esperienza. Voglio dire [in ‘Thor’], ok, è un film Marvel, ma è il mondo di Taika Waititi, ed è stato un gas ogni giorno, essere sciocchi. E poi, con JC Chandor in ‘Kraven’, sto solo portando un po’ di peso alle circostanze, in modo che i giovani attori abbiano un attore a cui appoggiarsi. Lavorare con JC è stato divertente. Sai, molti di questi registi hanno un certo livello di abilità: sono dei veri e propri geni“.

Russell Crowe ha fatto delle considerazioni valide, ma è davvero troppo aspettarsi che un film, indipendentemente dal genere, raggiunga un certo livello di qualità?