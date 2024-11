Ryan Reynolds ha trovato il suo prossimo adattamento dai fumetti!

Deadpool & Wolverine ha battuto i record al botteghino quest’estate e la star Ryan Reynolds ha ora trovato il suo prossimo progetto di film di fumetti. Secondo Variety, la Paramount Animation ha contattato la società di produzione di Reynolds, Maximum Effort Productions, per sviluppare un film su Mighty Mouse.

Matt Lieberman, che ha lavorato con Reynolds in Free Guy del 2021, scriverà la sceneggiatura. In precedenza ha scritto film come The Christmas Chronicles, Rumble, Scoob! e The Addams Family.

Non è chiaro quale ruolo avrà Ryan Reynolds in Mighty Mouse oltre a quello di produttore, anche se saremmo sorpresi se non finisse per prestare la sua voce al personaggio del titolo. Per quanto ne sappiamo, questo non è il misterioso progetto per cui lui, Hugh Jackman e Shawn Levy sono destinati a riunirsi.

Ryan Reynolds alle prese con un altro supereroe dei fumetti

Mighty Mouse è stato introdotto nel lontano 1942 dall’animatore Terrytoons. Inizialmente il personaggio doveva essere una parodia di Superman e ha debuttato in un cortometraggio intitolato The Mouse of Tomorrow. Avrebbe continuato a recitare in decine di cortometraggi negli anni ’40 e ’50, diventando un successo sia tra i bambini che tra gli adulti.

Il personaggio è tornato negli anni ’80 per Mighty Mouse: The New Adventures, un reboot moderno che ha presentato il supereroe a una nuova generazione di fan. Sono già stati fatti in passato dei tentativi per riportare Mighty Mouse sui nostri schermi.

I supereroi vanno bene in formato animato, cosa che è evidente dal successo del franchise Spider-Verse della Sony. Anche DC League of Super-Pets è stato un successo moderato, anche se Mighty Mouse sarebbe sicuramente qualcosa di diverso visto che non ha legami con gli universi Marvel o DC.